“Aún no puedo creerlo”: fallece influencer y gran maestro de ajedrez a los 29 años

Reconocido por su talento precoz y su cercanía con el público, el joven dejó una huella imborrable en el ajedrez.

Javiera Rivera

ChessBase

El mundo del ajedrez está de luto. Daniel Naroditsky, gran maestro estadounidense y una de las voces más queridas y respetadas del ajedrez online, murió a los 29 años.

“La familia Naroditsky comparte la triste noticia del fallecimiento inesperado de Daniel. Fue un talentoso jugador, educador y miembro muy querido de la comunidad ajedrecística”, informó su club a través de un comunicado en la red X.

Por su parte, la oficina del médico forense del condado de Mecklenburg, en Carolina del Norte, confirmó la muerte del jugador, aunque hasta el momento no se ha revelado la causa del deceso.

De niño prodigio a referente digital

Nacido en San Francisco, Naroditsky comenzó a destacar desde muy joven. Ganó el Campeonato Mundial Sub-12 en 2007 y publicó su primer libro, Mastering Positional Chess, apenas a los 14 años.

En 2013 obtuvo el título de Gran Maestro Internacional, y un año después fue galardonado con la prestigiosa Samford Chess Fellowship, reconocimiento reservado a las mayores promesas del ajedrez.

Además de sus logros sobre el tablero, Naroditsky se convirtió en una figura central del ajedrez en internet, con más de 480 mil suscriptores en YouTube, donde combinaba partidas en vivo, comentarios tácticos y clases magistrales.

Su carisma y cercanía lo convirtieron en uno de los divulgadores más influyentes del ajedrez moderno.

ADN

Daniel Naroditsky clasificado como Nº1 del mundo en ajedrez para niños de 12 años o menos. / San Francisco Chronicle/Hearst N

