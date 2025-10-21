Adulto mayor y su hijo son baleados por delincuentes durante encerrona en Recoleta / Oscar Guerra

Este martes, un adulto mayor y su hijo fueron víctimas de una violenta encerrona en la comuna de Recoleta, resultando baleados tras el atraco.

Según información policial, el hecho ocurrió en el sector de calle Nueva La Obra, donde al menos tres delincuentes intimidaron con armas de fuego a las víctimas.

Por motivos que se investigan, los antisociales abrieron fuego en contra del adulto mayor y su hijo, siendo heridos en sus piernas.

Personal de Carabineros se encuentra en el lugar indagando el hecho, mientras que las víctimas fueron derivados a un centro asistencial.