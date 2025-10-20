Trump afirma que “el alto el fuego en Gaza sigue vigente” pese a nuevos bombardeos israelíes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el domingo que el alto el fuego en la Franja de Gaza sigue vigente, a pesar de los bombardeos que llevó a cabo Israel en el enclave tras acusar a Hamás de haber violado el acuerdo.

En declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One de camino a Washington, el republicano exculpó al liderazgo de Hamás de los enfrentamientos sucedidos en la Franja y que fueron respondidos por Israel con una serie de bombardeos.

“Ha habido algunos disparos y creemos que tal vez los líderes (de Hamás) no están involucrados en eso. Son algunos rebeldes de dentro. De cualquier manera, lo vamos a manejar con dureza, pero adecuadamente”, dijo.

El mandatario respondió además afirmativamente cuando un periodista le preguntó si el alto el fuego “sigue vigente”.

Reportan muertos por bombardeos israelíes

Una semana después de la entrada en vigor del alto el fuego impulsado por la Administración de Trump, Israel bombardeó varios puntos de la Franja de Gaza y mató a decenas de personas, como respuesta a lo que interpretó como una “violación” del acuerdo por parte de Hamás.

Tras esos operativos, el Ejército israelí afirmó haber “reanudado la aplicación del alto el fuego”.

Los bombardeos se registraron este domingo después de unos enfrentamientos en la mañana en la zona de Rafah, sur de Gaza y controlada por el Ejército israelí, que dejaron dos militares israelíes muertos.