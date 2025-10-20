;

Reportan caída de importante plataforma de Amazon: afecta a ChatGPT, Instagram, Airbnb y otros servicios en distintas partes del mundo

La interrupción se originó durante la mañana y ha generado fallos masivos en aplicaciones y webs que dependen de la infraestructura cloud de Amazon.

Cristóbal Álvarez

Reportan caída de importante plataforma de Amazon: afecta a ChatGPT, Instagram, Airbnb y otros servicios en distintas partes del mundo

Reportan caída de importante plataforma de Amazon: afecta a ChatGPT, Instagram, Airbnb y otros servicios en distintas partes del mundo / picture alliance

Durante este lunes, la plataforma en la nube de Amazon registró interrupciones desde esta mañana, impactando a múltiples servicios en todo el mundo, incluidos asistentes de IA como ChatGPT.

Amazon Web Services (AWS) informó un incremento significativo en errores y latencias desde las 07:11 GMT, inicialmente en la región US-EAST-1, lo que provocó fallos en plataformas como Amazon, Alexa, Instagram, Airbnb, Steam, Epic Games Store, Fortnite y Snapchat, entre otras.

Revisa también:

ADN

Según informaron, con el avance de la falla, se reportaron también problemas en Europa, incluida España.

Cerca de las 09:27 horas, AWS aseguró observar “señales significativas de recuperación” tras aplicar las primeras medidas de mitigación.

La compañía continúa trabajando para restablecer por completo los servicios, que impactan tanto a aplicaciones web como a videojuegos y herramientas de inteligencia artificial que dependen de su infraestructura.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad