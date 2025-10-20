Reportan caída de importante plataforma de Amazon: afecta a ChatGPT, Instagram, Airbnb y otros servicios en distintas partes del mundo / picture alliance

Durante este lunes, la plataforma en la nube de Amazon registró interrupciones desde esta mañana, impactando a múltiples servicios en todo el mundo, incluidos asistentes de IA como ChatGPT.

Amazon Web Services (AWS) informó un incremento significativo en errores y latencias desde las 07:11 GMT, inicialmente en la región US-EAST-1, lo que provocó fallos en plataformas como Amazon, Alexa, Instagram, Airbnb, Steam, Epic Games Store, Fortnite y Snapchat , entre otras.

Según informaron, con el avance de la falla, se reportaron también problemas en Europa, incluida España.

Cerca de las 09:27 horas, AWS aseguró observar “señales significativas de recuperación” tras aplicar las primeras medidas de mitigación.

La compañía continúa trabajando para restablecer por completo los servicios, que impactan tanto a aplicaciones web como a videojuegos y herramientas de inteligencia artificial que dependen de su infraestructura.