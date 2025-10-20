Competencia para Lider y Unimarc: Este es el nuevo supermercado que abrió en Chile (y su dirección)

A partir de esta semana los habitantes de Punta Arenas, en la región de Magallanes, tendrán un nuevo supermercado para ir de compras.

Tras varias semanas de espera, este lunes 20 de octubre es la inauguración oficial de LaSal, una propuesta que se sumará al comercio de la ciudad del sur de Chile.

En detalle, el espacio abre en la Zona Austral, la zona franca de la capital regional, ubicada en Av. Bulnes Km 3,5 Norte.

Las dependencias contará con una variada oferta de productos para todos los gustos: marcas nacionales, verduras y frutas frescas, vinos, cervezas, quesos y charcutería, además de yogurt, lácteos y postres.

“Una propuesta diferente, pensada para darle ese toque especial a tus compras”, describieron en sus redes sociales.

Así, LaSal se sumará a otros competidores del mismo rubro que llevan más tiempo, incluyendo a Unimarc, Lider y Rofil.