;

Competencia para Lider y Unimarc: Este es el nuevo supermercado que abrió en Chile (y su dirección)

“Una propuesta diferente, pensada para darle ese toque especial a tus compras”, describieron en las redes sociales.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial.

A partir de esta semana los habitantes de Punta Arenas, en la región de Magallanes, tendrán un nuevo supermercado para ir de compras.

Tras varias semanas de espera, este lunes 20 de octubre es la inauguración oficial de LaSal, una propuesta que se sumará al comercio de la ciudad del sur de Chile.

En detalle, el espacio abre en la Zona Austral, la zona franca de la capital regional, ubicada en Av. Bulnes Km 3,5 Norte.

Revisa también:

ADN

Las dependencias contará con una variada oferta de productos para todos los gustos: marcas nacionales, verduras y frutas frescas, vinos, cervezas, quesos y charcutería, además de yogurt, lácteos y postres.

“Una propuesta diferente, pensada para darle ese toque especial a tus compras”, describieron en sus redes sociales.

Así, LaSal se sumará a otros competidores del mismo rubro que llevan más tiempo, incluyendo a Unimarc, Lider y Rofil.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad