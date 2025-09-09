;

¿Vino en lata? Reconocida viña de Chile estrenó nuevo formato

La empresa lanzó dos de sus brebajes más vendidos en el renovado envase.

Sebastián Escares

Durante esta jornada, se dio a conocer que la Viña Concha y Toro, mediante su marca Casillero del Diablo, se aventurará en un nuevo segmento: el de los vinos en lata.

La empresa, por medio de un comunicado, anunció que añadió latas de sus vinos tintos y blancos más populares en el Reino Unido y de la línea Devil’s Carnaval de Japón, detalló el Diario Financiero.

En el anuncio, la empresa especificó que lanzaron dos de sus vinos más vendidos en el formato de lata, es decir, el Cabernet Sauvignon Reserva y el Sauvignon Blanc Reserva, ambos en el formato de 187 ml.

“La venta de Sauvignon Blanc en lata comenzó en julio, y en agosto lanzamos el Cabernet Sauvignon”, señalaron.

En esa misma línea, indicaron que “a la fecha, los resultados preliminares son muy auspiciosos porque hemos sabido llegar a las necesidades cambiantes de los consumidores en una nueva ocasión de consumo ‘on the go’, que también se ha visto favorecido por altas temperaturas del verano boreal”.

En tanto, en Japón se acaba de lanzar Casillero del Diablo Devil’s Carnaval, en sus variedades Red y Chardonnay. Esto, con el propósito de apuntar a un público más joven.

