;

Presidente Boric se refiere al accidente en Recoleta que dejó un niño fallecido y varios heridos: “Desgarra el alma de Chile”

El Mandatario expresó su solidaridad con las familias afectadas, destacó que los responsables fueron detenidos.

Martín Neut

Accidente en Recoleta - Presidente Gabriel Boric

Accidente en Recoleta - Presidente Gabriel Boric / CBA

El Presidente Gabriel Boric se refirió este lunes al grave accidente ocurrido en Recoleta, donde un furgón escolar volcó tras ser impactado por un automóvil conducido por delincuentes que huían tras cometer un robo en el sector de Patronato.

El hecho dejó un menor fallecido y al menos seis personas heridas, entre ellas varios niños que viajaban en el vehículo escolar.

Revisa también:

ADN

En sus redes sociales, el Mandatario afirmó que “la muerte de un niño y puesta en riesgo de otros en un choque a un furgón escolar provocado por 2 delincuentes (ambos ya detenidos) desgarra el alma de Chile”.

Añadió que “es la sociedad entera la que abraza a las familias que hoy sufren y repudia a quienes han provocado esta tragedia”.

El Presidente Boric también indicó que ha instruido a sus ministros “ponerse a disposición de las familias” y subrayó que “el Estado a través de todas sus instituciones hará valer el Derecho y la Justicia”.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad