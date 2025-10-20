Presidente Boric se refiere al accidente en Recoleta que dejó un niño fallecido y varios heridos: “Desgarra el alma de Chile”

El Presidente Gabriel Boric se refirió este lunes al grave accidente ocurrido en Recoleta, donde un furgón escolar volcó tras ser impactado por un automóvil conducido por delincuentes que huían tras cometer un robo en el sector de Patronato.

El hecho dejó un menor fallecido y al menos seis personas heridas, entre ellas varios niños que viajaban en el vehículo escolar.

En sus redes sociales, el Mandatario afirmó que “la muerte de un niño y puesta en riesgo de otros en un choque a un furgón escolar provocado por 2 delincuentes (ambos ya detenidos) desgarra el alma de Chile”.

Añadió que “es la sociedad entera la que abraza a las familias que hoy sufren y repudia a quienes han provocado esta tragedia”.

El Presidente Boric también indicó que ha instruido a sus ministros “ponerse a disposición de las familias” y subrayó que “el Estado a través de todas sus instituciones hará valer el Derecho y la Justicia”.