Semana de definiciones en el Centro Deportivo Azul (CDA). Este lunes, los azules arrancan una semana que los tendrá enfrentando a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Pese a que los focos están puestos en el Estadio Nacional con miras a lo que sucederá el jueves, en el CDA hay aplausos y festejos: dos de las figuras de los últimos meses firmaron sus continuidades.

Tal como lo adelantó ADN Deportes hace ya varias semanas, Fabián Hormazábal firmó su extensión de contrato y, minutos más tarde, lo hizo Israel Poblete.

“Estoy donde quiero estar y espero seguir retribuyendo eso en cancha. Estoy más que agradecido con la gente del Club y con el hincha también. Me siento feliz de seguir en este hermoso Club”, dijo el ex Huachipato.