;

FOTO. Nuevo “refuerzo” para el 2026: la U aseguró la continuidad de una de sus grandes figuras

Tal como adelantó ADN Deportes hace varias semanas, el volante continuará ligado a los azules por tres temporadas más.

Gonzalo Miranda

Universidad de Chile

Universidad de Chile

Semana de definiciones en el Centro Deportivo Azul (CDA). Este lunes, los azules arrancan una semana que los tendrá enfrentando a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Pese a que los focos están puestos en el Estadio Nacional con miras a lo que sucederá el jueves, en el CDA hay aplausos y festejos: dos de las figuras de los últimos meses firmaron sus continuidades.

Tal como lo adelantó ADN Deportes hace ya varias semanas, Fabián Hormazábal firmó su extensión de contrato y, minutos más tarde, lo hizo Israel Poblete.

“Estoy donde quiero estar y espero seguir retribuyendo eso en cancha. Estoy más que agradecido con la gente del Club y con el hincha también. Me siento feliz de seguir en este hermoso Club”, dijo el ex Huachipato.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad