“No vivo con miedo de ser asaltado”: chileno se fue a vivir a Australia, compró una casa y contó el secreto para lograrlo
El profesional se estableció en Blue Mountains, donde adquirió una vivienda avaluada en 13.900 UF.
El ingeniero Orlando Olavarría (36) se radicó en las afueras de Sídney en 2016, Australia. Hoy vive junto a su esposa en una propiedad estimada en 13.900 UF, adquirida con un crédito hipotecario a 30 años.
Durante 2016, Orlando Olavarría —ingeniero en automatización— dejó la capital chilena para perfeccionar su inglés en Australia y finalmente se estableció en Blue Mountains, a 90 kilómetros de Sídney.
Revisa también:
Tras consolidarse laboralmente como gerente de ingeniería en una firma de climatización, compró una vivienda de 400 metros cuadrados construidos, emplazada en un terreno de 1.912 m².
La propiedad fue adquirida por 85.000 dólares australianos (aprox. 13.900 UF), financiada mediante un crédito hipotecario a 30 años con tasa de interés de 5,7%, entregando un 20% de pie.
Según cuenta a LUN, al superar las 800.000 unidades de la moneda local, debió pagar un impuesto adicional de 14.000 dólares australianos.
La casa cuenta con tres habitaciones, dos baños, dos salas de estar, comedor, cocina, sunroom y un amplio jardín con huerta.
“Aquí no vivo con el temor de ser asaltado. Dejo el auto abierto, igual que mi casa, y no pasa nada”, comenta Olavarría al medio citado, quien actualmente viaja diariamente a Sídney para trabajar.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.