FOTOS. Niebla tóxica asfixia a la India y supera niveles recomendados: equivale a fumar 20 cigarros al día

Un estudio reveló que 3,8 millones de muertes en India entre 2009 y 2019 se debieron a la contaminación del aire.

DW

Nueva Delhi, la capital de la India, se encontraba este lunes envuelta en una densa niebla tóxica, con niveles de contaminación del aire más de 12 veces por encima del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal responsable de esta toxicidad es el PM 2.5, micropartículas cancerígenas capaces de entrar al torrente sanguíneo y penetrar profundamente en los pulmones y el sistema cardiovascular. Los niveles de PM2.5 alcanzaron 248 microgramas por metro cúbico en partes de Nueva Delhi, según IQAir.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar una media de 15 µg/m³ en 24 horas.

El aire en Nueva Delhi alcanzó niveles clasificados como “peligrosos”, con promedios por encima de los 300 puntos del Índice de Calidad del Aire (AQI), según la plataforma suiza de monitoreo IQAir. Semejante nivel de toxicidad, según informes del sistema de monitoreo AQI.in, equivale al daño de fumar más de 20 cigarrillos al día.

Aire frío y fuegos artificiales

La zona metropolitana de Nueva Delhi, con más de 30 millones de habitantes, suele figurar entre las capitales más contaminadas del mundo. En especial, con la llegada del otoño, que trae consigo una combinación de factores que atrapan los contaminantes en el aire.

La bajada de las temperaturas y la reducción de la velocidad del viento coinciden con la masiva quema de rastrojos agrícolas en la región y, en el caso de la India, con las celebraciones del Diwali, la principal festividad del país, que añade la contaminación de millones de fuegos artificiales.

La Corte Suprema alivió este mes una prohibición a los fuegos artificiales para permitir los “fuegos artificiales verdes”, menos contaminantes, durante la fiesta del Diwali, que culmina la noche del lunes. Pero la gubernamental Comisión de Manejo de la Calidad del Aire dijo que las condiciones empeorarían los próximos días.

“Siembra de nubes” para limpiar el aire

Ante la emergencia, las autoridades de Nueva Delhi activaron la segunda fase de su plan de respuesta, que impone restricciones a la construcción, refuerza el transporte público y limita el uso de pirotecnia.

Las autoridades municipales han dicho que probarán la “siembra de nubes”, con aviones que inyectan sal o productos químicos en las nubes para inducir la lluvia y limpiar el aire.

Un estudio publicado por la revista The Lancet Planetary Health indicó que 3,8 millones de muertes en India entre 2009 y 2019 se debieron a la contaminación del aire.

