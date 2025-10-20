;

De redes sociales a los escenarios: Yossekitt da el salto a su primer show en solitario en teatro

Con apenas tres años de carrera en constante crecimiento, la artista ha logrado ganarse al público gracias a su humor y simpatía, y ahora avanza hacia un importante hito en su desarrollo profesional.

Nelson Quiroz

La humorista y creadora de contenido Yossekitt cerrará su exitoso 2025 con un gran hito: su primer show en solitario en el Teatro San Ginés, programado para el sábado 29 de noviembre.

Con tres años de trayectoria ascendente, la artista ha conquistado al público con su humor y carisma, y ahora da un paso clave en su consolidación profesional.

“Empecé actuando en bares con poco público, apoyada por mi mamá y amigos. Este show en el Teatro San Ginés representa una etapa que me emociona profundamente”, comentó Yossekitt sobre su debut en un escenario teatral propio.

La artista de 27 años ya ha destacado en otros recintos, como el Teatro Palermo y el municipal de Punta Arenas, y ha sido telonera de reconocidos humoristas como Felipe Avello y el dúo ‘Cebolla y Bodoque’.

Además de su faceta en el stand up, Yossekitt mantiene una fuerte presencia en redes sociales, con más de 267 mil seguidores en Instagram y más de 57 mil en TikTok, donde comparte su humor y sus pasiones, incluyendo el trail running. Su participación en eventos como el “Weonaaa Festival”, que reunió a destacadas exponentes femeninas de la comedia, también ha reforzado su perfil dentro del humor nacional.

Las entradas para esta primera presentación en solitario ya están disponibles a través de Ticketmaster, y se espera que la función sea un éxito, consolidando a Yossekitt como una de las nuevas figuras prominentes del humor en Chile.

