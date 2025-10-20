Kast cierra polémica por Jaime Guzmán y pide a Matthei dar vuelta la página: “Si estuviera vivo, yo estaría en la UDI”

Durante este lunes, el candidato presidencial de Republicanos, José Antonio Kast, se volvió a referir a la polémica por Jaime Guzmán, y pidió a Evelyn Matthei dar vuelta la página.

Esto luego de que la exalcaldesa de Providencia cuestionara los dichos de Ruth Hurtado, secretaria general del partido, quien mencionó que si Jaime Guzmán viviera “votaría por Kast”.

Al respecto, el candidato republicano dijo, durante la presentación de su Plan Chile para Todos, que “si Jaime Guzmán estuviera vivo, yo estaría en la UDI”.

Los dichos de Hurtado escalaron en Chile Vamos, quienes llamaron a no usar la imagen de Guzmán en medio de las aspiraciones políticas de Kast, dando inicio a una serie de mensajes y comentarios al interior de la oposición.