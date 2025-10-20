;

Kast cierra polémica por Jaime Guzmán y pide a Matthei dar vuelta la página: “Si estuviera vivo, yo estaría en la UDI”

El candidato republicano abordó la polémica que los mantiene enfrentados con Chile Vamos.

Juan Castillo

Diana Copa

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante este lunes, el candidato presidencial de Republicanos, José Antonio Kast, se volvió a referir a la polémica por Jaime Guzmán, y pidió a Evelyn Matthei dar vuelta la página.

Esto luego de que la exalcaldesa de Providencia cuestionara los dichos de Ruth Hurtado, secretaria general del partido, quien mencionó que si Jaime Guzmán viviera “votaría por Kast”.

Al respecto, el candidato republicano dijo, durante la presentación de su Plan Chile para Todos, que “si Jaime Guzmán estuviera vivo, yo estaría en la UDI”.

Los dichos de Hurtado escalaron en Chile Vamos, quienes llamaron a no usar la imagen de Guzmán en medio de las aspiraciones políticas de Kast, dando inicio a una serie de mensajes y comentarios al interior de la oposición.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad