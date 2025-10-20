Érika Olivera en Habitar el Cargo: “Hay familias que llevan 15 o 20 años esperando su vivienda

A menos de un mes de las elecciones parlamentarias, la diputada y candidata por el distrito 9, Erika Olivera, conversó con Sebastián Bowen en Habitar el Cargo, el programa de Déficit Cero y Radio ADN, sobre su historia personal y reflexionó sobre las brechas que aún persisten en materia habitacional.

“Represento a un distrito que tiene muchos campamentos. Hay familias que llevan 15 o 20 años esperando su vivienda. Han apostado por tener su casa, y muchas veces las soluciones están a la mano. Se necesitan alianzas”, señaló.

La diputada recordó que su infancia transcurrió entre Quinta Normal y Puente Alto, donde vivió en condiciones precarias antes de que su familia accediera a una vivienda definitiva. “Vivía en una casa de madera, muy fría, muy húmeda, sin baño, con una letrina común. En el campamento recuerdo los incendios, el frío, la lluvia. Trasladarte a una casa sólida, con muros, donde no vas a pasar frío, es un cambio muy bonito, especialmente para un niño”, contó.

Olivera destacó que las condiciones del entorno siguen siendo una forma de desigualdad que no siempre se mide en dinero. “No por ser pobre debes vivir en un espacio feo, lleno de basura. Por eso seguimos teniendo pobreza económica, pero también una pobreza del entorno”, reflexionó.

La parlamentaria también recordó cómo, a los 16 años, abrió su primera libreta de ahorro para la vivienda, mientras comenzaba a trabajar en talleres deportivos con niños. “Desde chica trabajé en lo que pude. Una de las cosas que hice fue abrir mi libreta. A los 20 años me salió mi casa”, relató, destacando el rol del esfuerzo individual y del deporte como motor de transformación social.

“El deporte fue mi refugio y mi terapia. Fue lo que me ayudó a salir adelante y estar acá conversando contigo. Por eso quiero que los deportistas tengan acceso a subsidios, a espacios para emprender y trabajar”, sostuvo.

Sus años como deportista

Consultada sobre su experiencia en el deporte profesional, Olivera recordó que durante su carrera muchas veces enfrentó la falta de políticas públicas adecuadas: “Siempre me enfrenté a autoridades que no tenían los conocimientos. Clasifiqué sola a mis cuartos Juegos Olímpicos, sin apoyo del Estado, solo con mis auspiciadores. La vida del deportista ha sido muy precaria en cuestiones básicas como vivienda o salud”.

Desde su rol actual en el Congreso, subrayó la urgencia de avanzar en soluciones habitacionales más efectivas. “Hay una crisis habitacional en el país, y en mi distrito se vive con fuerza. No podemos seguir esperando 15 o 20 años. Las soluciones están ahí, pero se requiere voluntad política y alianzas reales”, insistió.