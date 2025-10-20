;

Rod Stewart en Chile: así fue el show del caballero del rock que encendió el Claro Arena con elegancia y energía eterna

En el marco de su One Last Time Tour, el legendario músico británico ofreció un espectáculo de categoría mundial, combinando sabiduría escénica, humor, emoción y una voz que sigue intacta pese al paso del tiempo.

En una noche cargada de nostalgia y sofisticación, Rod Stewart demostró en el Claro Arena por qué sigue siendo uno de los grandes showman del rock.

Con una mezcla perfecta entre humildad, profesionalismo y una prestancia escénica que solo da la experiencia, el artista británico ofreció un espectáculo impecable, lleno de energía y emoción.

Desde los primeros acordes, Stewart se mostró en “onda”, disfrutando cada segundo sobre el escenario. Su voz, aún potente y afinada pese a los años, fue el hilo conductor de una velada que transitó entre clásicos imperecederos y momentos de auténtico virtuosismo.

“Forever Young” se convirtió en uno de los puntos álgidos: mientras se quitaba la chaqueta, las pantallas proyectaban marcos estilo Polaroid con la frase Forever Young 1988, en una postal que sintetizó su vigencia y carisma.

La canción tuvo un entretiempo con tintes irlandeses a cargo de su girl army, un grupo de talentosas músicas que deslumbró con dos violines y un bombo que remeció el recinto. Su ejecución fue tan poderosa que, tras ese intermedio, Stewart regresó al escenario para retomar “Forever Young” con renovada fuerza.

Con “Baby Jane” lanzó la pregunta “¿están listos?, ¿se saben esta?”, desatando una ovación. También se dio espacio para los homenajes, recordando a Tina Turner y a Christine McVie, mientras las voces brillantes de su coro, se lucieron con una interpretación vibrante de “Proud Mary”.

Fiel a su estilo, Stewart tuvo diversos gestos que mostraron su desplante, al igual que su amor por el deporte y en especial por el Celtis, lo que representó repartiendo pelotas de fútbol al público.

Así, el legendario cantante británico dejó en Chile una nueva muestra de lo que significa estar “arriba de la pelota” durante décadas: clase, vitalidad y la sabiduría del rock en su máxima expresión.

