Alerta en la capital: reportan corte de luz en diversas comunas de la región Metropolitana

Un amplio corte de suministro eléctrico se registró cerca de las 15:40 horas de este lunes en distintas comunas de la región Metropolitana, afectando a sectores de Santiago Centro, La Pintana, Puente Alto y otras zonas.

A través de redes sociales, numerosos usuarios reportaron la interrupción del servicio y expresaron su preocupación por la magnitud del apagón.

Corte de luz masivo en Santiago: providencia, macul , puente alto, etc — Fernandinand II (@fernandote) October 20, 2025

Corte de luz en todo Santiago justo cunado hace más calor q la chucha🫠 pobre la gente q quedó atrapada en el metro y ascensores — Marcelo Martinez (@TheXeloxx) October 20, 2025

En tanto, desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) indican que hay más de 370 mil personas sin suministro en la capital.

Desde TransporteInforma Región Metropolitana advirtieron a conductores y peatones a circular con precaución, debido a que varios cruces se encuentran con los semáforos fuera de servicio. En tanto, Metro de Santiago informó que, producto de una variación de tensión, la línea 5 presentó retrasos en su funcionamiento.

PRECAUCIÓN (15:54) a corte de suministro eléctrico en varias comunas de la #RM al minuto. Alertamos a conductores y peatones a transitar a la defensiva hacia cruces donde los semáforos estén fuera de servicio pic.twitter.com/918mHG03Lo — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 20, 2025

Desde Enel Distribución señalaron que la falla se produjo “en transmisión” y es algo ajeno a la compañía. “Inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes. A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes”, expusieron.