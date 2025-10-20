;

Alerta en la capital: reportan corte de luz en diversas comunas de la región Metropolitana

A través de redes sociales, numerosos usuarios reportaron la interrupción del servicio.

Nelson Quiroz

01:39

Un amplio corte de suministro eléctrico se registró cerca de las 15:40 horas de este lunes en distintas comunas de la región Metropolitana, afectando a sectores de Santiago Centro, La Pintana, Puente Alto y otras zonas.

A través de redes sociales, numerosos usuarios reportaron la interrupción del servicio y expresaron su preocupación por la magnitud del apagón.

En tanto, desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) indican que hay más de 370 mil personas sin suministro en la capital.

Desde TransporteInforma Región Metropolitana advirtieron a conductores y peatones a circular con precaución, debido a que varios cruces se encuentran con los semáforos fuera de servicio. En tanto, Metro de Santiago informó que, producto de una variación de tensión, la línea 5 presentó retrasos en su funcionamiento.

Desde Enel Distribución señalaron que la falla se produjo “en transmisión” y es algo ajeno a la compañía. “Inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes. A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes”, expusieron.

