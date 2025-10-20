Corte de luz masivo afecta el funcionamiento del Metro de Santiago: así funciona el servicio y estas son las estaciones cerradas

Un masivo corte de luz registrado la tarde de este lunes en diversas comunas de la región Metropolitana generó afectaciones en el funcionamiento del Metro de Santiago, principalmente en las líneas 4, 4A y 5, que presentaron demoras y suspensión parcial del servicio.

Según informó la empresa a las 16:02 horas, el servicio de la Línea 5 solo se mantiene operativo entre Vicente Valdés y Pudahuel, mientras equipos técnicos trabajan para normalizar la situación.

Metro detalló que la falla se debió a una “variación de tensión externa”, producto del amplio corte de suministro eléctrico que afecta a sectores de Santiago Centro, La Pintana y Puente Alto, entre otras comunas.

16:06 | Las siguientes estaciones de #L5 están sin servicio:



❌Plaza de Maipu

❌Santiago Bueras

❌Del sol

❌Monte Tabor

❌Las Parcelas

❌Laguna Sur

❌Barracas https://t.co/4rFcUJy7Zv — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) October 20, 2025

16:02 h. | Atención: 🔴Servicio #L5 solo disponible desde Vicente Valdés a Pudahuel. https://t.co/VZVbwpfYAl — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) October 20, 2025

Sin embargo, el tren subterráneo, a eso de las 17 horas, se indicó que el servicio en toda la red está funcionando con normalidad.

En tanto, desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) indican que hay más de 368 mil personas sin suministro en la capital.

Desde Enel Distribución señalaron que la falla se produjo “en transmisión” y es algo ajeno a la compañía. “Inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes. A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes”, expusieron.