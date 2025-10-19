Es el máximo ganador de la Copa del Mundo Sub 20, pero perder una final no evita llorar. Así están por estas horas los medios trasandinos luego de que Argentina perdiera la final de la categoría ante Marruecos en el Estadio Nacional.

Como suele pasar, los medios albicelestes apuntaron sus dardos contra los vecinos, y en particular contra Chile, fustigando como los hinchas de La Roja apoyaron constantemente a los africanos.

“La media hora para el olvido de la Selección Argentina Sub-20 y los goles de Marruecos que gritaron los chilenos en la final del Mundial”, escribieron en TyC Sports.

“El seleccionado hizo un gran certamen, volvió a una final después de 18 años y se quedó a un partido de dar la vuelta olímpica, la cual hubiera sido la séptima de su historia. Para el combinado africano”, esgrimieron en Olé.

“Hay lágrimas en los pibes porque la ilusión era muy grande y estaba bien sustentada en un equipo que invitaba a soñar con la séptima estrella Sub 20″, sostuvo Clarín.

Las reacciones de la prensa argentina

No me llore, Argentina. No me llore. 🥺🇦🇷



¡GRAN MUNDIAL, MUCHACHOS! ¡GRACIAS POR REPRESENTARNOS DE LA MEJOR MANERA! 👏 pic.twitter.com/Lons6Uc4kH — Diario Olé (@DiarioOle) October 20, 2025

¡ARRIBA, MUCHACHOS!



La Selección Argentina Sub-20 jugó un gran Mundial, pero no pudo ante Marruecos en la final. De todas maneras, los pibes de la Albiceleste se destacaron por su buen fútbol que será recordado. ¡VAMOS, VAMOS ARGENTINA! 💪🇦🇷 pic.twitter.com/3NncjTdzHC — TyC Sports (@TyCSports) October 20, 2025

"LO DIJE EN 1975, CUANDO FUIMOS A JUGAR UNA COPA EN MARRUECOS: ACÁ ESTÁ EL FUTURO DEL FÚTBOL"



✍️ Carlos Salvador Bilardo, en una entrevista que brindó en 2000.



🇲🇦 El conjunto africano es el CAMPEÓN del #MundialSub20EnDSPORTS. pic.twitter.com/5RSRsiISa5 — DSPORTS (@DSports) October 20, 2025