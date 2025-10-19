;

FOTOS. “Los goles que gritaron los chilenos...”: el llanto argentino tras perder la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos

Al otro lado de la cordillera lamenta haber perdido un trofeo que, creían, tenían en las manos antes del partido.

Gonzalo Miranda

Argentina perdió ante Marruecos la final del Mundial Sub 20

Argentina perdió ante Marruecos la final del Mundial Sub 20

Es el máximo ganador de la Copa del Mundo Sub 20, pero perder una final no evita llorar. Así están por estas horas los medios trasandinos luego de que Argentina perdiera la final de la categoría ante Marruecos en el Estadio Nacional.

Como suele pasar, los medios albicelestes apuntaron sus dardos contra los vecinos, y en particular contra Chile, fustigando como los hinchas de La Roja apoyaron constantemente a los africanos.

“La media hora para el olvido de la Selección Argentina Sub-20 y los goles de Marruecos que gritaron los chilenos en la final del Mundial”, escribieron en TyC Sports.

“El seleccionado hizo un gran certamen, volvió a una final después de 18 años y se quedó a un partido de dar la vuelta olímpica, la cual hubiera sido la séptima de su historia. Para el combinado africano”, esgrimieron en Olé.

Hay lágrimas en los pibes porque la ilusión era muy grande y estaba bien sustentada en un equipo que invitaba a soñar con la séptima estrella Sub 20″, sostuvo Clarín.

Las reacciones de la prensa argentina

