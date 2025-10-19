;

VIDEO. Estados Unidos confirma ataque letal contra presunto “narco barco” asociado al ELN en Colombia

Según inteligencia, se ejecutó contra un buque “afiliado” al ELN que transportaba “cantidades sustanciales de narcóticos” en aguas internacionales.

Cristóbal Álvarez

Estados Unidos confirma ataque letal contra presunto “narco barco” asociado al ELN en Colombia

Durante el 17 de octubre, bajo órdenes del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra de Estados Unidos ejecutó un ataque contra una embarcación que —según su inteligencia— estaba vinculada al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y operaba en una ruta conocida de narcotráfico en aguas internacionales.

Revisa también:

ADN

El jefe de Defensa, Pete Hegseth, informó a través de su cuenta de X que en el operativo murieron tres presuntos “narcoterroristas” y que no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses.

Además, agregó que el buque transportaba “cantidades sustanciales de narcóticos” y lo calificó como parte de las redes que Washington equipara a organizaciones como Al Qaeda.

Hegseth advirtió que los cárteles serán tratados como “grupos terroristas” y que EE. UU. los perseguirá y “aniquilará” del mismo modo que lo hizo con Al Qaeda, en una nueva señal del endurecimiento de la política militar de Trump.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad