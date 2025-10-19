Estados Unidos confirma ataque letal contra presunto “narco barco” asociado al ELN en Colombia

Durante el 17 de octubre, bajo órdenes del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra de Estados Unidos ejecutó un ataque contra una embarcación que —según su inteligencia— estaba vinculada al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y operaba en una ruta conocida de narcotráfico en aguas internacionales.

El jefe de Defensa, Pete Hegseth, informó a través de su cuenta de X que en el operativo murieron tres presuntos “narcoterroristas” y que no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses.

Además, agregó que el buque transportaba “cantidades sustanciales de narcóticos” y lo calificó como parte de las redes que Washington equipara a organizaciones como Al Qaeda.

Hegseth advirtió que los cárteles serán tratados como “grupos terroristas” y que EE. UU. los perseguirá y “aniquilará” del mismo modo que lo hizo con Al Qaeda, en una nueva señal del endurecimiento de la política militar de Trump.