La nueva serie de Netflix Reclutas —Boots en su versión original— no solo se ha convertido en uno de los estrenos más comentados del mes, sino también en el blanco de críticas del Pentágono.

El drama militar queer, estrenado el 9 de octubre, fue calificado por el secretario de prensa del Departamento de Defensa, Kingsley Wilson, como “basura woke”, lo que desató una ola de reacciones en redes y medios internacionales.

BOOTS. (L to R) Max Parker as Sergeant Sullivan and Miles Heizer as Cameron Cope in Episode 106 of BOOTS. Cr. Courtesy of Netflix © 2025 / Courtesy of Netflix

Basada en las memorias The Pink Marine —El Marin rosa—de Greg Cope White, la historia sigue a Cameron Cope (Miles Heizer), un joven gay que se alista en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos durante los años 90, cuando aún regía la política del Don’t Ask, Don’t Tell —No preguntes, no cuentes—, que prohibía a los soldados revelar su orientación sexual.

“*Todos ingresan al Cuerpo sintiéndose diferentes, juzgados por su color, peso o pasado*”, escribió White en su libro, publicado en 2016.

El creador de la serie, Andy Parker, explicó que no buscó hacer una biografía literal, sino una reinterpretación emocional de esa experiencia.

“Una de las primeras cosas que le dije a Greg fue que no iba a contar su vida, sino crear un nuevo personaje con su propio viaje”, contó a Time. El resultado es una historia que mezcla humor, vulnerabilidad y crítica social dentro de la rígida cultura militar estadounidense.

El enfado del Pentágono

El enfado del Pentágono llegó tras el éxito del programa en el top 10 global de Netflix. “El ejército estadounidense está restaurando el espíritu del guerrero. No comprometeremos nuestros estándares para satisfacer una agenda ideológica”, señaló Wilson en un comunicado difundido por Entertainment Weekly.

En esa línea, añadió que la plataforma “alimenta constantemente basura woke a su audiencia y a los niños”.

Pese a la controversia, Reclutas ha sido aclamada por su autenticidad y sensibilidad. El protagonista, Miles Heizer (13 Razones), afirmó: “Contar una historia gay en un contexto militar es inusual. Me encantó que lo hiciéramos desde una perspectiva queer con sentido del humor y humanidad”.