Una de las mejores películas del 2025 ya tiene fecha de estreno en streaming

El terror sigue siendo uno de los géneros favoritos en la industria cinematográfica, con fanáticos que respaldan cada proyecto que pasa por la gran pantalla.

Ahora, se confirmó la fecha de estreno para una de las películas más aclamadas de 2025 en los servicios de streaming.

Se trata nada más y nada menos que de La hora de la desaparición, estrenada el pasado 7 de agosto en los cines nacionales.

El filme, escrito y dirigido por Zach Cregger, fue uno de los más relevantes del año, gozando de muy buena recepción entre el público y marcando pauta en el cine de terror.

A más de dos meses de su paso por la gran pantalla, Weapons (título original) prepara su llegada a HBO Max, esperando ampliar sus niveles de éxito.

De esta manera, la compañía ofrece a los suscriptores la oportunidad de disfrutar de una de las historias más destacadas desde la comodidad de su hogar.

Si aún no has tenido la oportunidad de verla en cines, este es el momento perfecto para sumergirse en su inquietante narrativa y descubrir por qué ha sido considerada una de las mejores películas del año.

La trama sigue a una pequeña comunidad en la que diecisiete niños de una misma clase desaparecen misteriosamente la misma noche y a la misma hora, dejando a la ciudad preguntándose quién o qué está detrás de su desaparición.

La cinta ha recibido elogios por su atmósfera tensa y su narrativa intrigante. La crítica incluso ha comparado el estilo de la película con el del “mejor Stephen King”.

La hora de la desaparición tiene agendado su estreno en HBO Max para el próximo 24 de octubre.