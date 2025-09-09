;

VIDEO. Tenista rusa expone a Holger Rune y lo tacha de mujeriego: “Me escribió 10 veces y luego se rindió”

Anna Kalinskaya no se guardó nada contra el número 11 del ATP y otros colegas, señalando que “está desesperado, pero no es el único”.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images

Un lío de faldas se desató en el mundo del tenis durante las últimas horas, luego de que una tenista acusara a uno de los mejores singlistas del mundo de ser mujeriego.

Anna Kalinskaya, tenista rusa y actual número 32 del ranking WTA, expuso que Holger Rune, número 11 del ranking ATP, le escribía insistentemente por redes sociales.

Revisa también:

ADN

Hubo alguien que me escribió 10 veces y luego se rindió. Holger, él le escribe a todas. Se cree demasiado, tiene mucha confianza en sí mismo; está desesperado, aunque no es el único así”, señaló la deportista en un podcast de su país.

“Le dije que soy demasiado mayor para él y que, si mirara mi Instagram, se daría cuenta de que estoy en pareja”, añadió.

Las declaraciones de Anna Kalinskaya no tardaron en viralizarse en redes sociales, lo que obligó a Holger Rune a salir a defenderse.

“Quizás tengamos diferencias culturales que hicieron que Anna interpretara un comentario en una historia de Instagram como una invitación para salir. Si quisiera tener una cita, simplemente la pediría. No te preocupes”, respondió el danés en su cuenta de X.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad