Un lío de faldas se desató en el mundo del tenis durante las últimas horas, luego de que una tenista acusara a uno de los mejores singlistas del mundo de ser mujeriego.

Anna Kalinskaya, tenista rusa y actual número 32 del ranking WTA, expuso que Holger Rune, número 11 del ranking ATP, le escribía insistentemente por redes sociales.

“Hubo alguien que me escribió 10 veces y luego se rindió. Holger, él le escribe a todas. Se cree demasiado, tiene mucha confianza en sí mismo; está desesperado, aunque no es el único así”, señaló la deportista en un podcast de su país.

“Le dije que soy demasiado mayor para él y que, si mirara mi Instagram, se daría cuenta de que estoy en pareja”, añadió.

Las declaraciones de Anna Kalinskaya no tardaron en viralizarse en redes sociales, lo que obligó a Holger Rune a salir a defenderse.

“Quizás tengamos diferencias culturales que hicieron que Anna interpretara un comentario en una historia de Instagram como una invitación para salir. Si quisiera tener una cita, simplemente la pediría. No te preocupes”, respondió el danés en su cuenta de X.