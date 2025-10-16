Familia de Diane Keaton revela causa de la sorpresiva muerte de la actriz a los 79 años
Los cercanos de la icónica artista agradecieron las muestras de cariño y propusieron homenajear su vida con donaciones a bancos de alimentos y refugios de animales.
La actriz estadounidense Diane Keaton falleció el pasado 11 de octubre a los 79 años, según confirmó su familia. Sus cercanos agradecieron las “extraordinarias muestras de amor y apoyo” recibidas, invitando a quienes deseen rendirle homenaje a realizar donaciones a bancos de alimentos o refugios de animales, causas que ella apoyaba activamente.
La artista alcanzó la fama en los años 70 con su papel de Kay Adams en El Padrino, interpretado junto a Al Pacino, y consolidó su carrera con Annie Hall (1977), dirigida por Woody Allen, por la que ganó el Óscar a Mejor Actriz, un Globo de Oro y un BAFTA.
Su filmografía incluye títulos como Father of the Bride, Something’s Gotta Give, The First Wives Club, The Family Stone y varias películas de Woody Allen como Manhattan y Sleeper.
En esa línea, en las últimas horas de este jueves, la familia reveló que la causa de su muerte fue neumonía, y reiteró su agradecimiento por las muestras de cariño del público. Además, instaron a quienes quieran rendirle homenaje a realizar donaciones a causas que eran importantes para la actriz.
La partida de Keaton generó una ola de homenajes en Hollywood. La directora Nancy Meyers la describió como “una actriz brillante, valiente y única”, mientras que sus compañeras Goldie Hawn y Bette Midler, con quienes compartió The First Wives Club, la recordaron como “una mujer original y llena de luz”. Francis Ford Coppola la calificó como “extraordinaria, hermosa y dotada de una inteligencia infinita”.
Además de su carrera cinematográfica, Keaton se destacó por su estilo característico, que incluía cuellos de tortuga, sombreros y gafas gruesas, elementos que llegaron a ser referenciados incluso en la película Something’s Gotta Give. En su vida personal, adoptó a dos hijos, Dexter y Duke, y nunca se casó. Su legado artístico, su humor y autenticidad la consolidan como una de las figuras más influyentes del cine estadounidense de las últimas cinco décadas.
