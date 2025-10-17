Gianni Infantino dirá presente en la final del Mundial Sub 20 de Chile y otro importante evento en la ANFP

Este domingo se pondrá fin al Mundial Sub 20 en nuestro país con la final que disputarán Argentina y Marruecos en el Estadio Nacional, partido que contará con una visita especial: la de Gianni Infantino.

El presidente de la FIFA viajará hasta Santiago para estar presente en el recinto de Ñuñoa, pero esa no será su única actividad en Chile.

El directivo suizo también participará en la inauguración del nuevo Centro de Formación José Sulantay, ubicado en las dependencias de la ANFP, horas antes de que comience la ceremonia de clausura de la cita planetaria, el domingo 19 de octubre.

El nuevo complejo de entrenamientos, para cuya construcción se invirtieron más de 3 millones de dólares, cuenta con una cancha sintética que cumple con todos los estándares FIFA. El recinto estará destinado a la preparación de las selecciones juveniles, tanto masculinas como femeninas.

“Es un tremendo orgullo para toda la familia que el nombre de nuestro padre quede inmortalizado en el complejo deportivo donde se desarrollarán las futuras generaciones del fútbol chileno. Él siempre nos decía que nunca había que esperar reconocimientos, que las cosas había que hacerlas sin esperar nada a cambio. Pero en este caso, creo que se hace justicia con su enorme trayectoria, sus logros y su legado indiscutido al fútbol chileno”, planteó Marco Antonio Sulantay, hijo del fallecido entrenador y hoy diputado por Coquimbo, quien estará presente en la ceremonia representando a la familia.

La inauguración del Centro de Formación José Sulantay marcará la tercera vez que Gianni Infantino visite Chile, siendo la primera en 2017, durante el Mundial Sub 17 organizado en nuestro país, y la segunda en 2021, cuando visitó la ANFP en el marco de una gira por Sudamérica.

Sin embargo, pese a la relevancia de los eventos en los que participará, el timonel de la FIFA no atenderá a la prensa, ni en Quilín ni en el Estadio Nacional.