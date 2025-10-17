;

Gianni Infantino dirá presente en la final del Mundial Sub 20 de Chile y otro importante evento en la ANFP

Pese a visitar nuestro país en el marco de la definición del torneo juvenil, el presidente de la FIFA no atenderá a la prensa.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Stuart Franklin - FIFA

Este domingo se pondrá fin al Mundial Sub 20 en nuestro país con la final que disputarán Argentina y Marruecos en el Estadio Nacional, partido que contará con una visita especial: la de Gianni Infantino.

El presidente de la FIFA viajará hasta Santiago para estar presente en el recinto de Ñuñoa, pero esa no será su única actividad en Chile.

El directivo suizo también participará en la inauguración del nuevo Centro de Formación José Sulantay, ubicado en las dependencias de la ANFP, horas antes de que comience la ceremonia de clausura de la cita planetaria, el domingo 19 de octubre.

Revisa también:

ADN

El nuevo complejo de entrenamientos, para cuya construcción se invirtieron más de 3 millones de dólares, cuenta con una cancha sintética que cumple con todos los estándares FIFA. El recinto estará destinado a la preparación de las selecciones juveniles, tanto masculinas como femeninas.

Es un tremendo orgullo para toda la familia que el nombre de nuestro padre quede inmortalizado en el complejo deportivo donde se desarrollarán las futuras generaciones del fútbol chileno. Él siempre nos decía que nunca había que esperar reconocimientos, que las cosas había que hacerlas sin esperar nada a cambio. Pero en este caso, creo que se hace justicia con su enorme trayectoria, sus logros y su legado indiscutido al fútbol chileno”, planteó Marco Antonio Sulantay, hijo del fallecido entrenador y hoy diputado por Coquimbo, quien estará presente en la ceremonia representando a la familia.

La inauguración del Centro de Formación José Sulantay marcará la tercera vez que Gianni Infantino visite Chile, siendo la primera en 2017, durante el Mundial Sub 17 organizado en nuestro país, y la segunda en 2021, cuando visitó la ANFP en el marco de una gira por Sudamérica.

Sin embargo, pese a la relevancia de los eventos en los que participará, el timonel de la FIFA no atenderá a la prensa, ni en Quilín ni en el Estadio Nacional.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad