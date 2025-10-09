Un incómodo intercambio se vivió en Fiebre de Baile, cuando Michelle Carvalho y Vasco Moulian protagonizaron un enfrentamiento en plena transmisión, luego de que el jurado cuestionara la preparación de los concursantes que no bailaban ese día.

Todo comenzó cuando Juan Pablo Queraltó preguntó a la ganadora de la segunda temporada de Gran Hermano si había ensayado el día anterior. La brasileña respondió que lo había hecho desde su casa y que no asistiría al canal al día siguiente. “Mañana no voy a venir, pero voy a bailar en mi casa, entonces no quiero que me hueveen con eso”, expresó con firmeza.

Ante ese comentario, Vasco Moulian lanzó una frase con tono irónico: “Mañana hace teletrabajo”. La animadora Diana Bolocco intervino en ese momento para mediar la situación y propuso una solución: “¿Podrías mandar fotos o videos del ensayo para que Vasco lo vea? Porque Vasco siempre tiene que saber dónde están ensayando y cómo”.

La respuesta de la influencer no se hizo esperar. “No te preocupes, Vasquito, voy a tener videos de todo para dejarte de mitómano (...) Está todo grabado”, replicó Michelle.

Sorprendido por la acusación, Queraltó intervino: “¿Por qué le dijo mitómano a Vasco?”. A lo que la exchica reality contestó: “Porque miente mucho po, entra en personaje, mucho show y ahí miente (...) Y después, cuando apagan la cámara, me trata súper, me abraza, dice: ‘Michelita, lo hiciste súper’, y de ahí prenden la cámara, me trata mal”.

El actor y presentador televisivo se defendió diciendo: “Tengo la teoría de que no puedes tratar de mitómano a una persona que no ha mentido, Michelle, tienes que tener cuidado con eso. Tienes harto tiempo en el espectáculo como para tratarme de mitómano. Ten cuidado”.

La modelo brasileña cerró la tensión afirmando: “Uno da lo que recibe. Me tratan bien, trato bien. Me tratas mal, te trato mal”. Y el integrante del jurado concluyó la discusión con un escueto: “Está bien”.