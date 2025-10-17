;

VIDEO. “Yo, por lo menos, salvo vidas”: Marlen Olivari causó incómodo silencio de JC Rodríguez y Neme por posturas “valóricas”

La exparticipante de “Mundos Opuestos 3″ y actual candidata a diputada sorprendió a los presentes al poner ella el tema.

Alejandro Basulto

Yuly

Yuly

Un momento incómodo se produjo entre Marlen Olivari, Julio César Rodríguez y José Antonio Neme durante la grabación del programa Por qué tenía que decirlo, del canal de YouTube Yuly.

Cuando abordaban la ausencia de más de 100 diputados en la sesión del Congreso que, entre otras cosas, debía tratar la llamada “Ley Duque”, Neme defendió el proyecto, criticó a los parlamentarios y comentó que “la ley reconoce el duelo en ese día posterior a la muerte (de la mascota)”.

En ese momento, la exintegrante de Morandé con Compañía intervino: “Además, ojo, estamos hablando de una vida... Porque si se tratara este día de tener que ir a votar por matar vidas, como aborto o eutanasia, te aseguro que estarían haciendo fila para ir a votar”.

ADN

Su comentario generó un silencio en el estudio, que fue interrumpido por el conductor de Mucho Gusto, quien dijo entre risas: “Ya, pero no mezclemos las cosas”, mientras tomaba un sorbo de su bebida. JC Rodríguez agregó: “Aquí el panel es disidente”.

La exshowoman y actual candidata a diputada por el Distrito 7, apoyada por Evópoli, reafirmó su postura: “Son vidas que nos importan, yo, por lo menos, salvo vidas, me gusta salvar vidas”. Neme le consultó entonces si estaba en contra del aborto y la eutanasia, a lo que Marlen Olivari respondió: “Sí, absolutamente sí”.

El periodista de Mega profundizó: “Bueno, ya tenemos aborto en tres causales. ¿Te acomoda?”, a lo que ella contestó: “Ah, eso, bueno, sí lo respeto, porque también está en riesgo la vida de la madre, etcétera”. Luego, Neme le preguntó: “¿Y la eutanasia por qué?”, a lo que la ex Mundos Opuestos 3 replicó con una pregunta: “¿Qué opinas tú?”.

Yo estoy muy a favor de la eutanasia, creo que si el proyecto queda bastante bien hecho no veo la razón para oponerse (...) Si hay una suerte de mediación psiquiátrica, si hay un consenso familiar, si hay un diagnóstico, una ficha clínica, no sé, yo no quisiera padecer los dolores físicos (...) ¿Por qué no estás de acuerdo?”, señaló el comunicador.

Porque protejo la vida”, concluyó Marlen Olivari, quien finalmente agregó que “habría que revisarlo”.

