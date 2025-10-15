Durante la emisión de Mucho Gusto (Mega), José Antonio Neme no se contuvo al hablar del Congreso.

El periodista reaccionó con molestia al saber que la sesión de la Cámara de Diputados fue suspendida por falta de quórum, justo cuando debía debatirse la Ley Duque, proyecto que busca endurecer sanciones contra el maltrato animal.

“¡Hagan la pega! ¡Trabajen! Están todos en campaña”, gritó el animador en vivo, visiblemente irritado. “Tuvieron que suspender la sesión por falta de quórum... Mira estos flojos de la grandísima”, añadió.

La razón detrás del enojo

Neme explicó que estaba en contacto con varios parlamentarios para conocer el avance del proyecto, cuando le confirmaron que la sesión había sido suspendida.

“Lo digo porque hoy día estaba en tabla la Ley Duque. Hablé con el presidente de la Cámara, el diputado Castro, y me dijo: ‘José Antonio, tuve que suspender la sesión porque no hay quórum’”, relató en pantalla.

El conductor enfatizó que esta situación es una falta de respeto hacia la ciudadanía, sobre todo cuando se trata de leyes impulsadas por causas sociales.