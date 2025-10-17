;

¿Tu sueño es cantar en el Festival de Viña 2026? Así puedes abrir el evento, sin ser famoso ni tener un hit

Mallplaza Trébol, Los Dominicos y Antofagasta reciben a mayores de 18; conoce el jurado y las bases oficiales.

Mario Vergara

Agencia UNO

Agencia UNO

Si sueñas con subir a la Quinta Vergara, esta es tu oportunidad. Mallplaza y Megamedia lanzaron la nueva edición de Talento Mallplaza, el programa que busca a la voz que se presentará en una de las oberturas del Festival de Viña del Mar 2026. La convocatoria es abierta, presencial y gratuita: solo debes asistir al casting en las fechas y sedes anunciadas y seguir las indicaciones del equipo de producción.

El primer casting masivo será el domingo 26 de octubre en Mallplaza Trébol (Concepción), de 09:00 a 15:30. Luego seguirá en Mallplaza Los Dominicos (Santiago) el 2 de noviembre y en Mallplaza Antofagasta el 9 de noviembre, en el mismo horario. En cada jornada, un jurado compuesto por Nicole, Américo y Nicolás Ruiz evaluará a las y los intérpretes, mientras Emilia Dides conducirá el espacio.

Revisa también:

ADN

Requisitos clave y cómo participar

  • Quiénes pueden postular: mayores de 18 años que canten (solistas). Basta con presentarse el día del casting en el centro urbano Mallplaza correspondiente y seguir el flujo de inscripción en sitio.
  • Qué preparar: una canción (lleva tu base en pendrive o prepárate para cantar a capela), tu cédula de identidad, y tu disposición para presentarte cuando seas llamado.
  • Bases y detalles: revisa las plataformas digitales de Mallplaza y Mega para leer bases completas, criterios y eventuales actualizaciones.

¿Qué te puedes ganar?

Quienes superen las etapas de selección podrán presentarse en el escenario del Festival de Viña 2026, integrando una de sus oberturas oficiales. En 2024, la iniciativa reunió a miles de postulantes y seis ganadores fueron parte del cuerpo de baile del Festival 2025: un antecedente que muestra que el programa sí abre puertas reales a artistas emergentes.

Consejos para tu audición

Llega temprano, cuida tu presentación (look y presencia), elige una canción que domine tu registro y que muestre tu identidad artística en menos de 90 segundos. Practica una versión corta (verso + coro) y ten un plan B por si te piden otra muestra. Mantén una actitud profesional: voz descansada, hidratación y calentamiento previo.

