Joven coreana dejó todo atrás para venir a vivir al sur de Chile y reveló por qué: Ya probó los completos y las micheladas

Hace menos de una semana una joven de Corea del Sur subió un registro a sus redes sociales que llamó la atención de inmediato.

@hannah.everywhere mostró su primer día en el sur de Chile, luego de un viaje que partió en Seúl y duró más de 40 horas.

Su buena actitud encantó a los usuarios de TikTok. Además, se ganó el corazón de ellos tras probar los completos y las micheladas, dos manjares nacionales.

Con el paso de las jornadas, ha ido reseñando sus aventuras en los hermosos parajes que ofrece la región de La Araucanía.

En uno de sus clips recientes explicó las razones para venir al lejano destino en Latinoamérica. “Para ser honesta, simplemente destacó”, dijo.

“Recuerdo que cuando tenía siete años mi papá me mostró el mapa del mundo y señaló a Chile. Me dijo: ‘este es el país más largo del mundo’”, rememoró.

“Dos décadas más tarde, después de que renuncié a mi trabajo quería estar tan lejos como pudiera de mi casa. En un lugar en el que nunca había estado (...) Mirando el mapa vi a Chile, que forma y que nombre tan genial”, pensó.

“Han pasado tres días desde que llegué y todo lo que puedo decir es que estoy tan contenta de haber elegido venir aquí”, afirmó.

Uno de los puntos que destacó fue la inmensa variedad de climas y paisajes.

“Todos los días estoy descubriendo nueva comida chilena, rodeada de gente demasiado amable y acogedora”, sumó. Hasta la cuenta del Gobierno de Chile en la red social le dio la bienvenida.

“No puedo esperar para enfrentar felizmente cualquier aventura que me espere”, concluyó.