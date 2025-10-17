;

FOTO. Israel marca “línea amarilla” en Gaza tras asesinar a palestinos: “Cualquier intento de cruzar se responderá con fuego”

Desde el Ministerio de Defensa de Israel publicaron una imagen que muestra la maqueta del marcador físico que se instalará en el enclave para demarcar la “línea amarilla”.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció en redes sociales que “el Ejército comenzó a marcar la línea amarilla a lo largo de su trazado”, establecida por el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Hamás.

A través de X, la autoridad sostuvo que dicha demarcación imaginaria busca “advertir a los terroristas de Hamás y a los residentes de Gaza que cualquier violación o intento de cruzar la línea será respondido con fuego”.

También compartió una imagen de un dibujo de lo que parece un bloque de hormigón del que sobresale una señal de color amarillo, presumiblemente el objeto que el Ejército utilizará para demarcar la línea.

Más de 20 muertos en la “línea amarilla”

Esto ocurre cuando el alto al fuego en Gaza cumple una semana, durante la que el Ejército ha abatido a más de 20 gazatíes que cruzaban esta línea hacia áreas aún bajo control de Israel, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamás.

Las autoridades gazatíes han indicaban que estos muertos son residentes desplazados por la guerra que trataban de volver a sus hogares aprovechando el alto al fuego.

El pasado miércoles, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Territorio Palestino Ocupado denunció tanto “ejecuciones extrajudiciales” de Hamás, como “asesinatos de civiles” palestinos por parte de Israel.

Revisa aquí la “línea amarilla” en Gaza:

Imagen extraída de DW | Fuente: Gobierno de Estados Unidos (4 de octubre de 2025)

