Durante la tarde de este lunes, un hombre provocó un momento de tensión en el Cesfam Nueva Extremadura de La Pintana tras efectuar disparos dentro del recinto.

Según explicó el director del establecimiento, Tomás Muñoz Zúñiga, el sujeto llegó para una curación que debía realizarse en otro centro de salud.

Al ser informado de la derivación, se ofuscó y agredió verbalmente al personal antes de efectuar entre tres y cinco disparos hacia el consultorio.

“No vamos a permitir las agresiones a nuestros funcionarios. Nosotros estamos acá por una vocación y por un compromiso social, trabajamos por y para la comunidad. Cuando pasan estas situaciones tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias”, señaló Muñoz a CHV.

El municipio anunció que presentará una querella contra el agresor, mientras las autoridades analizan las medidas de seguridad para proteger al personal sanitario.

Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana dijo que “esta misma personas realizó agresiones en el SAR y en el Departamento de Salud. Por lo tanto, la municipalidad iniciará acciones legales y presentará una querella contra esta persona. No vamos a descansar hasta que esté personas esté condenada”