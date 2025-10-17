;

VIDEO. Hombre dispara dentro de Cesfam de La Pintana tras negarle atención: debía atenderse en otro recinto

El sujeto efectuó varios disparos y agredió verbalmente al personal del establecimiento. La municipalidad anunció acciones legales.

Martín Neut

Cesfam Nueva Extremadura de La Pintana

Cesfam Nueva Extremadura de La Pintana

Durante la tarde de este lunes, un hombre provocó un momento de tensión en el Cesfam Nueva Extremadura de La Pintana tras efectuar disparos dentro del recinto.

Según explicó el director del establecimiento, Tomás Muñoz Zúñiga, el sujeto llegó para una curación que debía realizarse en otro centro de salud.

Al ser informado de la derivación, se ofuscó y agredió verbalmente al personal antes de efectuar entre tres y cinco disparos hacia el consultorio.

Revisa también:

ADN

“No vamos a permitir las agresiones a nuestros funcionarios. Nosotros estamos acá por una vocación y por un compromiso social, trabajamos por y para la comunidad. Cuando pasan estas situaciones tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias”, señaló Muñoz a CHV.

El municipio anunció que presentará una querella contra el agresor, mientras las autoridades analizan las medidas de seguridad para proteger al personal sanitario.

Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana dijo que “esta misma personas realizó agresiones en el SAR y en el Departamento de Salud. Por lo tanto, la municipalidad iniciará acciones legales y presentará una querella contra esta persona. No vamos a descansar hasta que esté personas esté condenada

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad