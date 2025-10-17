Darío Osorio lidera importante ranking europeo: supera a figura de la Premier y otro chileno aparece en el top 10

Darío Osorio sigue dando que hablar en Europa. El joven atacante chileno vive un gran presente en el Midtjylland de Dinamarca y ahora su nombre apareció liderando un importante ranking en el “Viejo Continente”.

Según el sitio especializado Sofascore, el formado en Universidad de Chile es el jugador hispanoamericano Sub 23 con mayor valoración en Europa, considerando todas las ligas domésticas en la temporada 2025-2026.

El seleccionado nacional, de 21 años, registra una nota de 7.78, dejando en el segundo lugar al ecuatoriano Moisés Caicedo, que milita en el Chelsea de la Premier League de Inglaterra.

En la presente campaña, Osorio suma tres goles y dos asistencias en los ocho partidos que ha jugado en la Superliga de Dinamarca, números que lo consolidan como una de las jóvenes promesas más importantes del fútbol europeo.

Pero el jugador del Midtjylland no es el único chileno en el listado. En el décimo lugar aparece Jordhy Thompson, actual atacante del Orenburg de Rusia, con una calificación de 7,07.

En la actualidad, el exfutbolista de Colo Colo registra cuatro goles y una asistencia en nueve partidos disputados en la Liga Premier de Rusia.