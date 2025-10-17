;

Darío Osorio lidera importante ranking europeo: supera a figura de la Premier y otro chileno aparece en el top 10

El atacante del Midtjylland fue destacado como el jugador hispanoamericano Sub 23 con mayor valoración durante la actual temporada en Europa.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Darío Osorio sigue dando que hablar en Europa. El joven atacante chileno vive un gran presente en el Midtjylland de Dinamarca y ahora su nombre apareció liderando un importante ranking en el “Viejo Continente”.

Según el sitio especializado Sofascore, el formado en Universidad de Chile es el jugador hispanoamericano Sub 23 con mayor valoración en Europa, considerando todas las ligas domésticas en la temporada 2025-2026.

Revisa también:

ADN

El seleccionado nacional, de 21 años, registra una nota de 7.78, dejando en el segundo lugar al ecuatoriano Moisés Caicedo, que milita en el Chelsea de la Premier League de Inglaterra.

En la presente campaña, Osorio suma tres goles y dos asistencias en los ocho partidos que ha jugado en la Superliga de Dinamarca, números que lo consolidan como una de las jóvenes promesas más importantes del fútbol europeo.

Pero el jugador del Midtjylland no es el único chileno en el listado. En el décimo lugar aparece Jordhy Thompson, actual atacante del Orenburg de Rusia, con una calificación de 7,07.

En la actualidad, el exfutbolista de Colo Colo registra cuatro goles y una asistencia en nueve partidos disputados en la Liga Premier de Rusia.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad