Dos PDI a control de detención en Temuco: uno vinculado a red de lavado de “Operación Imperio”

Fiscalía indaga a funcionario por alertar a líder del grupo sobre el día del operativo, lo que obligó a adelantar las detenciones.

Mario Vergara

La Fiscalía de La Araucanía informó que dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para su control de detención. Los imputados fueron aprehendidos por hechos distintos; uno de ellos está bajo investigación por presuntos nexos con la organización criminal desbaratada en la “Operación Imperio”, una red dedicada al lavado de activos en la región.

De acuerdo con el Ministerio Público, esta organización es investigada por defraudaciones millonarias a bancos y al fisco. En ese contexto, el funcionario policial habría advertido a uno de los líderes la fecha del operativo de detención, lo que obligó a adelantar la diligencia para evitar fugas y pérdida de evidencia.

La indagatoria es dirigida por el fiscal Luis Torres, de la Fiscalía de Temuco, con apoyo de un equipo especializado de la PDI. Tras el control de detención, el Ministerio Público definirá los cargos formales y las medidas cautelares que solicitará al tribunal.

La “Operación Imperio” se focaliza en el desmantelamiento de una red que, según la investigación, blanqueaba capitales mediante operaciones financieras y comerciales en La Araucanía. La arista que involucra al funcionario policial apunta a eventuales delitos de revelación de secreto, obstrucción a la investigación y otras figuras asociadas a la facilitación de la fuga de imputados.

