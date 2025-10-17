;

Un degenerado: hombre es detenido por tercera vez por mostrar el pene a menores de edad en Coquimbo

“Se bajó los pantalones y les exhibió sus genitales”, señaló Carabineros de Chile. El sujeto tiene 45 años.

ADN Radio

Un degenerado: hombre es detenido por tercera vez por mostrar el pene a menores de edad en Coquimbo

Un degenerado: hombre es detenido por tercera vez por mostrar el pene a menores de edad en Coquimbo / Hans Scott

Horrible actuar: un hombre fue detenido por funcionarios de Carabineros de la 2ª Comisaría Coquimbo, tras recibir una denuncia por ofensa a la moral.

El individuo fue sorprendido exhibiendo sus genitales en la vía pública a dos niños que regresaban del colegio la tarde del jueves.

“Los siguió en su trayecto desde el colegio a la casa, se bajó los pantalones y les exhibió sus genitales, y cuando fue encarado por la madre de los mismos, reconoció los hechos”, explicó Camila Bravo, capitana , según informa el diario El Día.

La mamá de los niños dio aviso inmediato a Carabineros, quienes concretaron la detención. El exhibicionista ya había sido detenidos dos veces antes por el mismo delito.

La detención:

