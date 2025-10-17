Un degenerado: hombre es detenido por tercera vez por mostrar el pene a menores de edad en Coquimbo
“Se bajó los pantalones y les exhibió sus genitales”, señaló Carabineros de Chile. El sujeto tiene 45 años.
Horrible actuar: un hombre fue detenido por funcionarios de Carabineros de la 2ª Comisaría Coquimbo, tras recibir una denuncia por ofensa a la moral.
El individuo fue sorprendido exhibiendo sus genitales en la vía pública a dos niños que regresaban del colegio la tarde del jueves.
“Los siguió en su trayecto desde el colegio a la casa, se bajó los pantalones y les exhibió sus genitales, y cuando fue encarado por la madre de los mismos, reconoció los hechos”, explicó Camila Bravo, capitana , según informa el diario El Día.
La mamá de los niños dio aviso inmediato a Carabineros, quienes concretaron la detención. El exhibicionista ya había sido detenidos dos veces antes por el mismo delito.
La detención:
