;

A 6 años del estallido social: informe de Fiscalía revela más de 35 mil delitos y 30 muertos

Esta es la primera vez que el Ministerio Público entrega un informe estadístico con un panorama completo de los ilícitos cometidos durante ese periodo.

ADN Radio

Agencia UNO | Imagen de archivo de las protestas en el marco del estallido social

Agencia UNO | Imagen de archivo de las protestas en el marco del estallido social

A 6 años del estallido social, la División de Estudios y la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público dio a conocer un informe respecto a los delitos cometidos durante las protestas en Chile.

Según el documento, en Chile se contabilizaron 32.901 casos, correspondientes a 35.146 delitos, ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, con 21.766 imputados conocidos y 20.727 víctimas.

De acuerdo con el informe, la Región Metropolitana concentró el 46,9% de los casos, especialmente en los sectores de Santiago y Providencia, seguidas por Valparaíso (8,6%) y Antofagasta (7,8%). En tanto, los meses con mayor número de denuncias fueron octubre y noviembre de 2019, coincidiendo con el peak de manifestaciones.

Entre los tipos de delitos más frecuentes, destacan los de violencia institucional cometidos por agentes del Estado (34,1%), saqueos y delitos contra la propiedad (31,7%), y desórdenes públicos (22,7%). En el ámbito de violencia institucional, se registraron 11.506 causas y 12.002 delitos, la mayoría por apremios ilegítimos y abusos contra particulares.

Revisa también:

ADN

El informe también detalla que hubo 464 víctimas de trauma ocular, de las cuales el 84% sufrió lesiones por proyectiles y 230 personas tuvieron algún grado de pérdida visual, incluyendo dos casos de ceguera total bilateral.

En cuanto a las víctimas fatales, se estableció que 30 personas murieron durante el periodo analizado: 46,7% en incendios, 30% en desórdenes públicos y 23,3% en casos de violencia institucional. El 93% de las víctimas eran hombres y el 86,7% mayores de edad.

¿Cuántos imputados pudieron ser identificados?

En su informe, la Fiscalía reconoce que la mayoría de las causas fueron cerradas sin condena, en gran parte por la dificultad para identificar a los responsables. En los delitos de violencia institucional, por ejemplo, el 93,3% de los imputados no fue identificado, mientras que en los incendios el 78,3% de los casos carecía de imputado conocido.

Como respuesta, el Ministerio Público impulsó fiscales preferentes en derechos humanos, coordinaciones con el INDH y la Defensoría de la Niñez, además de crear en 2023 la Unidad Especializada de Derechos Humanos, destinada a fortalecer la investigación y persecución de estos delitos.

El informe concluye que el estallido social representó un impacto sin precedentes para el sistema de justicia penal chileno, tanto por la magnitud como por la complejidad de los delitos, y busca entregar transparencia sobre la gestión del Ministerio Público en uno de los periodos más críticos de la historia reciente del país.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad