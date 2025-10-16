;

VIDEO. Sebastián Herrera suma puntos y minutos en victoria que instala a París Basket entre los líderes de la Euroliga

El nacional fue el tercer mejor encestador de los franceses en su victoria ante el Baskonia.

Carlos Madariaga

Sebastián Herrera suma puntos y minutos en victoria que instala a París Basket entre los líderes de la Euroliga

Sebastián Herrera suma puntos y minutos en victoria que instala a París Basket entre los líderes de la Euroliga / Agencia Getty

Un sólido arranque ha tenido el París Basket en la disputa de la Euroliga, la máxima competencia del básquetbol europeo.

El hasta ahora único chileno que ha disputado el torneo, Sebastián Herrera, sigue consolidándose en el elenco francés, ya compitiendo por segunda temporada en este campeonato.

Al respecto, ayer miércoles, los galos volvieron a imponer su localía al vencer por un claro 105-87 al Baskonia de España.

Sebastián Herrera jugó 17 minutos y 43 segundos, donde fue el tercer máximo anotador del equipo con 14 puntos, merced a cuatro triples que acertó en ocho intentos.

A lo anterior, el capitán de la selección chilena de básquetbol sumó un robo, un bloqueo y dos rebotes defensivos.

Con esta contundente victoria, el París Basket ya suma tres triunfos y una derrota, récord que los tiene entre los seis líderes de la Euroliga tras cuatro fechas.

Este viernes 17 de octubre, el cuadro de Sebastián Herrera buscará mantenerse en dicha zona cuando reciba, a las 15:45 horas de Chile, al Hapoel Tel-Aviv.

