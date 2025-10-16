Pastillas anticonceptivas: SERNAC detecta hasta 200% de diferencia de precios entre marcas

El SERNAC publicó el “Estudio de Caracterización del Mercado de Pastillas Anticonceptivas 2025”: levantó 1.698 precios en 30 sitios web de farmacias y encontró brechas de hasta 200% entre productos equivalentes.

El grupo más masivo exhibe una diferencia de 131% entre el precio mediano del Jolian ($10.795) y Yaz ($24.972). En el conjunto con mayor dispersión, Juliette tiene un precio mediano de $9.990 versus Belara con $29.970.

Según el informe, 62,1% de la oferta corresponde a bioequivalentes (1.054 unidades); los referentes son 16% y los sustitutos 22%. Las farmacias independientes tienden a ofrecer precios más bajos, aunque con menor variedad (54 anticonceptivos distintos por local en promedio) respecto de las cadenas (74).

El estudio advierte que menos de 1% de los precios analizados corresponde a Ley Cenabast, a pesar de que puede implicar ahorros de hasta 80%; además, su disponibilidad es baja y se concentra en farmacias independientes.

También detecta barreras de información en la compra online: solo 12 sitios etiquetan bioequivalentes y 4 lo hacen de forma incorrecta, lo que dificulta comparar.

El Servicio llama a transparentar el mercado, fortalecer la fiscalización, ampliar la cobertura de la Ley Cenabast y mejorar la exhibición de opciones bioequivalentes para resguardar los derechos sexuales y reproductivos. El informe completo y una “Calculadora de Gestión Menstrual” para comparar precios están disponibles en el sitio del SERNAC.