Licencias de conducir vencidas: por cuántos años se podrán extender según nuevo proyecto del Congreso

La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados acordó solicitar a la Sala la fusión de seis proyectos de ley que buscan prorrogar la vigencia de las licencias de conducir, tanto profesionales como no profesionales, que se encuentran vencidas o próximas a vencer.

Esta medida excepcional surge como respuesta a la “crisis de capacidad operativa” que enfrentan las direcciones de tránsito municipales a nivel nacional, la cual ha generado extensos períodos de espera y una significativa disminución en la capacidad de atención ciudadana.

Detalles de la Propuesta de Prórroga

La moción principal analizada en la instancia fue presentada por la diputada Joanna Pérez (Boletín 17886), que busca modificar la Ley 18.290 de Tránsito con las siguientes extensiones:

Licencias Profesionales (A1, A2, A3, A4, A5): Se propone extender su vigencia por dos años para todos los controles que debían realizarse originalmente durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025. La postergación contaría a partir de la fecha de publicación de la ley. Licencias No Profesionales (B, C) y Especiales: Se plantea una prórroga de un año para los documentos cuyo control correspondía a los mismos periodos (2022, 2023, 2024 y 2025).

Crisis en las Direcciones de Tránsito

Según los fundamentos de la moción, la necesidad de una prórroga se debe a factores que han colapsado la capacidad de respuesta de los organismos municipales.

La crisis operativa ha sido agravada por la implementación del nuevo Sistema de Gestión de Licencias de Conducir (SGL), sumado al proceso de transición hacia las licencias digitales. Estos cambios han provocado un cuello de botella que requiere de medidas temporales urgentes.

El objetivo de la prórroga es doble: descomprimir la demanda acumulada y otorgar a las direcciones de tránsito municipales el tiempo necesario para normalizar sus operaciones administrativas sin seguir perjudicando a la ciudadanía.

La fusión de los seis proyectos será votada próximamente en la Sala de la Cámara, con el fin de avanzar rápidamente en una legislación que busca entregar una solución al problema de la renovación de miles de licencias a lo largo del país.