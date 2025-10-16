VIDEO. Fue el actor de TV mejor pagado, abusó de las drogas y hoy revela su bisexualidad: “He terminado de esconderme”
“Durante mucho tiempo el sexo era lo único que me importaba”, dijo el artista.
En una revelación que ha sacudido nuevamente a Hollywood, Charlie Sheen decidió hablar abiertamente sobre su bisexualidad, poniendo fin a décadas de rumores y extorsiones.
El actor, de 60 años, lo contó tanto en su reciente docuserie aka Charlie Sheen (Netflix) como en sus memorias The Book of Sheen, donde repasa sin filtros los episodios más turbulentos de su vida.
“He terminado de esconderme”, confesó a The Times, afirmando que admitir sus relaciones con hombres “no es tan malo”, especialmente si lo coloca “en la misma liga que Marlon Brando y Richard Pryor”, quienes también reconocieron haber tenido vínculos con hombres.
Revisa también
Sheen relató que sus experiencias ocurrieron en plena adicción al crack, etapa que describe como “una espiral de autodestrucción y silencio”. En entrevistas con People y Good Morning America, el actor aseguró que hablar del tema fue “liberador”, después de años de pagar sumas millonarias a personas que lo chantajeaban con difundir videos o información íntima.
“Vivía con miedo constante: el próximo llamado, el próximo golpe en la puerta”, relató, añadiendo que su deseo de romper ese ciclo de ocultamiento lo motivó a contar su historia sin filtros.
El protagonista de Two and a Half Men también abordó cómo su diagnóstico de VIH, en 2015, fue usado en su contra. “Me convertí en rehén de mis propias decisiones”, reconoció, detallando que durante años pagó por silencio y protección. Hoy, tras casi una década de sobriedad y celibato, asegura haber encontrado paz: “Estoy solo, pero no me siento solo”, declaró al The Times.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.