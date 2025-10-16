;

VIDEO. Fue el actor de TV mejor pagado, abusó de las drogas y hoy revela su bisexualidad: “He terminado de esconderme”

“Durante mucho tiempo el sexo era lo único que me importaba”, dijo el artista.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / Vinnie Zuffante

En una revelación que ha sacudido nuevamente a Hollywood, Charlie Sheen decidió hablar abiertamente sobre su bisexualidad, poniendo fin a décadas de rumores y extorsiones.

El actor, de 60 años, lo contó tanto en su reciente docuserie aka Charlie Sheen (Netflix) como en sus memorias The Book of Sheen, donde repasa sin filtros los episodios más turbulentos de su vida.

ADN

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - SEPTEMBER 04: Charlie Sheen attends the Los Angeles Premiere Of Netflix's "aka Charlie Sheen"at TUDUM Theater on September 04, 2025 in Hollywood, California. (Photo by Unique Nicole/Getty Images) / Unique Nicole

“He terminado de esconderme”, confesó a The Times, afirmando que admitir sus relaciones con hombres “no es tan malo”, especialmente si lo coloca “en la misma liga que Marlon Brando y Richard Pryor”, quienes también reconocieron haber tenido vínculos con hombres.

Revisa también

ADN

Sheen relató que sus experiencias ocurrieron en plena adicción al crack, etapa que describe como “una espiral de autodestrucción y silencio”. En entrevistas con People y Good Morning America, el actor aseguró que hablar del tema fue “liberador”, después de años de pagar sumas millonarias a personas que lo chantajeaban con difundir videos o información íntima.

“Vivía con miedo constante: el próximo llamado, el próximo golpe en la puerta”, relató, añadiendo que su deseo de romper ese ciclo de ocultamiento lo motivó a contar su historia sin filtros.

El protagonista de Two and a Half Men también abordó cómo su diagnóstico de VIH, en 2015, fue usado en su contra. “Me convertí en rehén de mis propias decisiones”, reconoció, detallando que durante años pagó por silencio y protección. Hoy, tras casi una década de sobriedad y celibato, asegura haber encontrado paz: “Estoy solo, pero no me siento solo”, declaró al The Times.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad