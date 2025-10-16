El origen del Día del Profesor en Chile: ¿Por qué se celebra el 16 de octubre? / xavierarnau

El 16 de octubre de cada año se conmemora el Día del Profesor en Chile, una de las efemérides más relevantes dentro del ámbito educativo. La fecha busca reconocer la labor, el compromiso y la vocación de quienes dedican su vida a la enseñanza.

Evidentemente, la jornada es especialmente significativa en colegios y liceos de todo el país, donde se realizan actos, homenajes y distintas actividades para agradecer el arduo trabajo de los docentes.

Eso sí, desde su origen la fecha clave ha ido cambiando con los años y la actual comenzó a regir con el Decreto 1.938 desde el año 1977, en un guiño directo a la fundación del Colegio de Profesores, institución clave en el rubro.

Antes de eso, el punto en el calendario era el 10 de diciembre en referencia al Nobel de Gabriela Mistral y originalmente, desde 1943, se recordaba a Domingo Sarmiento cada 11 de septiembre, un educador argentino que fundó la Escuela Normal de Maestros de Chile.

El cambio de diciembre a octubre tuvo sentido, ya que la fecha de finales de año coincidía con el periodo en que las comunidades escolares se enfocan en cerrar el segundo semestre.

“El Ministerio de Educación Pública adoptará las medidas necesarias para que, en determinados establecimientos de su dependencia, el 16 de octubre de cada año se realicen actos que destaquen la función del maestro y se entregue una medalla, un diploma u otra distinción semejante a quienes ese año cumplan 30 años de servicios efectivos como profesor”, dice el decreto antes mencionado.