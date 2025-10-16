Dejó todo por escrito: así repartió su fortuna Horst Paulmann, el fundador de Cencosud

El empresario Horst Paulmann Kemna, fundador de Cencosud, dejó dos testamentos que detallan cómo se dividirá su fortuna, valorada en más de 5 mil millones de dólares.

Según reveló Diario Financiero, el magnate destinó la mayor parte de su patrimonio a su hijo menor, nacido en 2018, en una decisión que sorprendió incluso dentro de su familia.

“Libre de toda presión”

Paulmann firmó dos testamentos cerrados, en 2018 y 2022, ambos redactados —como él mismo escribió— “en pleno uso de mis facultades mentales y libre de toda presión”.

Los documentos, elaborados ante notarios y testigos, establecen con precisión cómo debía repartirse su fortuna entre sus 4 hijos: Manfred, Heike y Peter —fruto de su matrimonio con Helga Koepfer—, y el menor Hans, nacido de su relación con Katherine Bischof.

El fundador de Jumbo y Paris quiso “equilibrar la situación” de su hijo menor, argumentando que los mayores ya habían recibido “transferencias y donaciones” en vida.

Así, estableció que:

La mitad legitimaria (50 % del patrimonio) debía repartirse entre todos los hijos.

(50 % del patrimonio) debía repartirse entre todos los hijos. El hijo menor recibiría además la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición, lo que eleva su participación al 62,5 % de la herencia total.

Parte de esos bienes quedará bajo un fideicomiso, con condiciones específicas sobre cuándo y cómo podrá acceder a ellos.

Propiedades y acciones

El testamento incluye una extensa lista de bienes y participaciones:

Más de 70 millones de acciones de Cencosud , equivalentes al 2,5 % del capital total de la compañía.

, equivalentes al 2,5 % del capital total de la compañía. Tres propiedades en Las Condes, Lo Barnechea y Algarrobo .

. Participaciones en seis sociedades, entre ellas Inversiones Quinchamalí Ltda. y Administradora Centro Comercial Alto Las Condes.

Estos activos reflejan la magnitud del imperio que Paulmann construyó durante más de seis décadas.