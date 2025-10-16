;

Dejó todo por escrito: así repartió su fortuna Horst Paulmann, el fundador de Cencosud

El empresario tomó una decisión que sorprendió incluso dentro de su familia.

Javiera Rivera

Horst Paulmann

Horst Paulmann

El empresario Horst Paulmann Kemna, fundador de Cencosud, dejó dos testamentos que detallan cómo se dividirá su fortuna, valorada en más de 5 mil millones de dólares.

Según reveló Diario Financiero, el magnate destinó la mayor parte de su patrimonio a su hijo menor, nacido en 2018, en una decisión que sorprendió incluso dentro de su familia.

“Libre de toda presión”

Paulmann firmó dos testamentos cerrados, en 2018 y 2022, ambos redactados —como él mismo escribió— “en pleno uso de mis facultades mentales y libre de toda presión”.

Los documentos, elaborados ante notarios y testigos, establecen con precisión cómo debía repartirse su fortuna entre sus 4 hijos: Manfred, Heike y Peter —fruto de su matrimonio con Helga Koepfer—, y el menor Hans, nacido de su relación con Katherine Bischof.

El fundador de Jumbo y Paris quiso “equilibrar la situación” de su hijo menor, argumentando que los mayores ya habían recibido “transferencias y donaciones” en vida.

Así, estableció que:

  • La mitad legitimaria (50 % del patrimonio) debía repartirse entre todos los hijos.
  • El hijo menor recibiría además la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición, lo que eleva su participación al 62,5 % de la herencia total.

Parte de esos bienes quedará bajo un fideicomiso, con condiciones específicas sobre cuándo y cómo podrá acceder a ellos.

Revisa también

ADN

Propiedades y acciones

El testamento incluye una extensa lista de bienes y participaciones:

  • Más de 70 millones de acciones de Cencosud, equivalentes al 2,5 % del capital total de la compañía.
  • Tres propiedades en Las Condes, Lo Barnechea y Algarrobo.
  • Participaciones en seis sociedades, entre ellas Inversiones Quinchamalí Ltda. y Administradora Centro Comercial Alto Las Condes.

Estos activos reflejan la magnitud del imperio que Paulmann construyó durante más de seis décadas.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad