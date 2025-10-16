Complicaciones en aterrizaje de Presidente Boric en Chile: activan protocolos sanitarios tras gira por Roma

Tras su gira por Roma, donde tuvo una serie de actividades y reuniones, una particular situación se dio tras el arribo a Chile del Presidente Gabriel Boric.

Esto porque se detectó la presencia de un insecto en las bodegas del avión presidencial, lo cual provocó que se activaran inmediatamente los protocolos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Esto con el objetivo de evitar que se puedan generar algún tipo de riesgo sanitario tras su gira internacional.

A esta hora, la delegación chilena que acompañó al Presidente Boric se encuentra en la Fuerza Aérea de Chile a la espera de que se pueda terminar el proceso de fumigación y limpieza de las bodegas del avión y así poder retirarse.

Mientras que el Mandatario pudo salir del recinto de la FACH para dirigirse directamente hacia el Palacio de La Moneda.

Cabe consignar que como protocolo, si durante la inspección se detecta la presencia de insectos vivos en los compartimentos de carga, el servicio del SAG ordenará que se realice un tratamiento de fumigación inmediato, instruyendo las medidas de resguardo necesario para evitar el escape y dispersión de los insectos, que fue lo que ocurrió en este caso.