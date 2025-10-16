;

Uruguay aprueba la eutanaia: es el primer país de América Latina en permitir la “Muerte digna”

La norma permitirá el procedimiento en casos de enfermedad incurable o sufrimiento extremo. Fue aprobada por 20 votos a favor en el Senado, tras cinco años de debate.

Cristóbal Álvarez

Eutanasia

Eutanasia / megaflopp

El Senado de Uruguay aprobó la ley que permite la eutanasia bajo condiciones muy específicas, convirtiendo al país en el primero de América Latina en hacerlo por medio de una votación parlamentaria.

La ley, llamada “Muerte digna”, autoriza la eutanasia para personas mayores de edad que sufran una enfermedad incurable o dolores que no puedan soportar.

Según el texto, quienes la soliciten deben estar “psíquicamente aptos” y atravesar una etapa terminal o un deterioro grave de su calidad de vida. La solicitud debe presentarse personalmente y por escrito, y pueden hacerlo tanto ciudadanos uruguayos como extranjeros que residan en el país.

El proyecto fue aprobado por 20 votos a favor de un total de 31. Recibió el apoyo completo del Frente Amplio, además de dos senadores del Partido Colorado y una del Partido Nacional. De acuerdo con la consultora Cifra, un 62% de la población estaba de acuerdo con la legalización.

La aprobación pone fin a un debate de cinco años en el Parlamento, que incluyó audiencias públicas y la participación de más de 60 organizaciones.

Con esta decisión, Uruguay se diferencia de Colombia y Ecuador, donde la eutanasia fue despenalizada por fallos judiciales, pero aún no existe una ley que la regule.

