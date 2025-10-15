YouTube sufrió caída masiva en su servicio: usuarios reportaron fallas en la reproducción de videos

Miles de usuarios reportaron la caída masiva de YouTube durante la noche del martes, luego de que el sitio dejara de reproducir videos por más de dos horas.

Según el portal Down Detector, los primeros reportes comenzaron cerca de las 19:00 horas y se extendieron hasta pasadas las 21:00, acumulando más de 800 mil notificaciones de fallas en todo el mundo.

De acuerdo con los datos del sitio, el 56% de los problemas se relacionaron con la reproducción de videos, un 32% con la aplicación móvil y un 12% con la versión web.

YouTube respondió y pidió paciencia

Pasadas las 21:00 horas, el equipo de soporte de YouTube confirmó la falla y aseguró que ya estaban trabajando para resolverla:

“Si no puedes reproducir videos en YouTube ahora mismo, ¡nos encargamos! Gracias por tu paciencia”, comunicó la plataforma desde su cuenta oficial.

Poco después, varios usuarios informaron que el servicio comenzó a restablecerse de manera gradual, aunque algunos continuaban experimentando errores intermitentes.