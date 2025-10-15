FOTO. No es Photoshop: así es el ave que se parece al de “Cómo entrenar a tu dragón”
Vive oculto en los bosques del sudeste asiático y se volvió viral por parecer un personaje de DreamWorks.
El Chotacabras Orejudo Grande (Great Eared Nightjar), una especie originaria de los bosques del sudeste asiático, está causando sensación en redes sociales por su apariencia tan inusual que muchos lo confunden con un dragón en miniatura.
Con su cuerpo alargado, su plumaje moteado y un rostro que parece tallado por un artista de fantasía, esta ave se ha convertido en una de las criaturas más exóticas y misteriosas del planeta, según destacó la cuenta especializada Oficial La Ciencia.
Durante el día, el chotacabras se mantiene casi invisible entre las ramas y troncos de los árboles gracias a los patrones de sus plumas, que imitan la corteza y las sombras del bosque.
Pero cuando cae la noche, sale a cazar insectos con una precisión silenciosa y casi hipnótica.
Su vuelo es tan sigiloso que muchas culturas lo asocian con lo sobrenatural, y sus peculiares sonidos nocturnos han inspirado historias y leyendas en distintos países de Asia.
Aunque no sea un dragón real, el Chotacabras Orejudo Grande representa la parte más misteriosa y poética del mundo natural: esas especies que parecen salidas de otro mundo.
