A días del lanzamiento de su nuevo disco Femme Fatale, este 24 de octubre, Mon Laferte conversó con Ciudadano ADN sobre el proceso creativo, los aprendizajes personales y las emociones detrás de su novena producción musical.

Entre risas y honestidad, la artista chilena-mexicana reconoció que este trabajo “fue un viaje hacia adentro” que la llevó a reencontrarse con versiones pasadas de sí misma.

ADN Ampliar

“No sé si había llorado tanto haciendo un disco”, confesó. “Llegué a lugares muy profundos, me encontré con partes de mí que no quería recordar. Me dio vergüenza verme tan frágil o haciendo tanta tontera, pero entendí que la vida no es lineal: a veces hay retrocesos y eso también te enseña”, sumó.

Laferte explicó que el concepto de Femme Fatale nació antes de su participación en el musical Cabaret, donde interpretó a Sally Bowles. “Todo se fue alineando hacia ese universo glamuroso y decadente. Mi ‘femme fatale’ no es la mujer perfecta; es la del taco roto, la que llora en la noche, pero sigue adelante con fuerza y plumas”, dijo.

Sobre su permanente búsqueda artística, Mon reflexionó: “Me gusta descolocar a la gente, salir de mi zona de confort. No estoy casada con un estilo; eso me permite seguir haciendo música muchos años”.

La cantante también habló de su relación con el público joven: “Me sorprende ver que mis fans ahora tienen entre 18 y 34 años. Hay chicos que recién me descubren y yo ya me siento como una abuela”, comentó entre risas.

Antes de despedirse, Laferte adelantó una sorpresa grabada en Valparaíso y reafirmó su amor por Chile: “Cada vez que vengo, subo dos kilos. No hay nada como la marraqueta con palta y el caldillo de congrio”.