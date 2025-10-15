;

VIDEO. “Llegué a lugares muy profundos, encontré partes de mí que no quería recordar. Me dio vergüenza verme tan frágil”

Mon Laferte conversó con Ciudadano ADN sobre el proceso creativo de su nuevo álbum, “Femme Fatale”, los aprendizajes personales y las emociones detrás de su novena producción.

Nelson Quiroz

MON LAFERTE VÍA INSTAGRAM

MON LAFERTE VÍA INSTAGRAM

A días del lanzamiento de su nuevo disco Femme Fatale, este 24 de octubre, Mon Laferte conversó con Ciudadano ADN sobre el proceso creativo, los aprendizajes personales y las emociones detrás de su novena producción musical.

Entre risas y honestidad, la artista chilena-mexicana reconoció que este trabajo “fue un viaje hacia adentro” que la llevó a reencontrarse con versiones pasadas de sí misma.

ADN

ADN

“No sé si había llorado tanto haciendo un disco”, confesó. “Llegué a lugares muy profundos, me encontré con partes de mí que no quería recordar. Me dio vergüenza verme tan frágil o haciendo tanta tontera, pero entendí que la vida no es lineal: a veces hay retrocesos y eso también te enseña”, sumó.

Revisa también

ADN

Laferte explicó que el concepto de Femme Fatale nació antes de su participación en el musical Cabaret, donde interpretó a Sally Bowles. “Todo se fue alineando hacia ese universo glamuroso y decadente. Mi ‘femme fatale’ no es la mujer perfecta; es la del taco roto, la que llora en la noche, pero sigue adelante con fuerza y plumas”, dijo.

Sobre su permanente búsqueda artística, Mon reflexionó: “Me gusta descolocar a la gente, salir de mi zona de confort. No estoy casada con un estilo; eso me permite seguir haciendo música muchos años”.

La cantante también habló de su relación con el público joven: “Me sorprende ver que mis fans ahora tienen entre 18 y 34 años. Hay chicos que recién me descubren y yo ya me siento como una abuela”, comentó entre risas.

Antes de despedirse, Laferte adelantó una sorpresa grabada en Valparaíso y reafirmó su amor por Chile: “Cada vez que vengo, subo dos kilos. No hay nada como la marraqueta con palta y el caldillo de congrio”.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad