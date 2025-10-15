Latife Soto adelantó los fuertes temblores en el norte de Chile y advirtió sobre nueva amenaza: “También veo...” / Captura

Esta semana se han registrado distintos sismos en la región de Coquimbo. Latife Soto, la conocida tarotista chilena, lo advirtió tiempo atrás.

Hace dos meses, mientras participaba en el programa La Hora de Jugar, de Mega, lanzó sus cartas y apareció un cuatro de espadas.

“Esas espadas están diciendo que la Cuarta Región puede ser otra zona que puede tener un sismo”, señalaba en ese momento.

La predicción volvió a cobrar relevancia el miércoles por la mañana, luego del intenso remezón 5.5 a 18 kilómetros de Punitaqui.

En la mismo transmisión de la señal privada dijo que podría aproximarse algo peor. “En Perú puede ser más fuerte que acá.

Tras las reciente sacudidas en el territorio nortino, la guía espiritual adelantó a ADN.cl lo que podría suceder.

Según ella, “viene un sismo fuerte” para el país vecino, específicamente en el Océano Pacífico. Eso afectaría a zonas del norte del territorio nacional. “También veo volcanes submarinos” añadió.

“Esperando en Dios que no pase nada y todo sea leve”, sumó la vidente.