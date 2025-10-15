;

Latife Soto adelantó los fuertes temblores en el norte de Chile y advirtió sobre nueva amenaza: “También veo...”

Hace dos meses la guía espiritual y tarotista nacional sacó una carta clave que apuntó a la región de Coquimbo. Ahora entregó una actualización.

Javier Méndez

Latife Soto adelantó los fuertes temblores en el norte de Chile y advirtió sobre nueva amenaza: “También veo...”

Latife Soto adelantó los fuertes temblores en el norte de Chile y advirtió sobre nueva amenaza: “También veo...” / Captura

Esta semana se han registrado distintos sismos en la región de Coquimbo. Latife Soto, la conocida tarotista chilena, lo advirtió tiempo atrás.

Hace dos meses, mientras participaba en el programa La Hora de Jugar, de Mega, lanzó sus cartas y apareció un cuatro de espadas.

“Esas espadas están diciendo que la Cuarta Región puede ser otra zona que puede tener un sismo”, señalaba en ese momento.

La predicción volvió a cobrar relevancia el miércoles por la mañana, luego del intenso remezón 5.5 a 18 kilómetros de Punitaqui.

Revisa también:

ADN

En la mismo transmisión de la señal privada dijo que podría aproximarse algo peor. “En Perú puede ser más fuerte que acá.

Tras las reciente sacudidas en el territorio nortino, la guía espiritual adelantó a ADN.cl lo que podría suceder.

Según ella, “viene un sismo fuerte” para el país vecino, específicamente en el Océano Pacífico. Eso afectaría a zonas del norte del territorio nacional. “También veo volcanes submarinos” añadió.

“Esperando en Dios que no pase nada y todo sea leve”, sumó la vidente.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad