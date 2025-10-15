José Miguel Viñuela se defiende ante críticas a su imitación de Neme: lo acusan de “ridiculizar a los homosexuales”

El regreso de José Miguel Viñuela al humor televisivo causó revuelo tras su participación especial en Fiebre de Baile, donde apareció caracterizado como José Antonio Nepe, una imitación de José Antonio Neme.

Y aunque su presentación causó risas, no estuvo exenta de críticas. Consultado por Fotech.cl, el rostro de TV+ aclaró que el conductor de Mucho Gusto está al tanto de la parodia y la aprueba. “Siempre que he hecho el personaje, le he contado. Y él me ha dado varios tips para poder imitarlo mejor. Así que se lo toma con humor”, expresó.

Las reacciones en plataformas como X e Instagram no se hicieron esperar. Mientras algunos espectadores destacaron su talento para la comedia, otros cuestionaron la caracterización, debido a que acusan que habría ridiculizado o faltado el respeto a los homosexuales.

Ante esas críticas, José Miguel Viñuela respondió de manera tajante: “Frente a eso, no tengo ningún comentario. Esta es una caricatura divertida de un personaje de la tele. No me meto en lo otro, porque no tiene ningún sentido. Es una imbecilidad. Jamás lo percibiría así”.

El animador subrayó que “lo que más me importa es que el directamente imitado, que es el Jose, sabe cómo lo hago. Ya me ha visto en otras oportunidades (...) se lo ha tomado súper en buena onda. Y eso es lo único que me importa, el resto me da lo mismo”.

“Porque, de hecho, el personaje se construye en base a la personalidad de José Antonio. O sea, al personaje no le importa hacer guiño al tema gay, eso da lo mismo. El personaje, la gracia que tiene y que lo sostiene, es la vehemencia. Es esto de ‘permíteme tres segundos’, ‘quiero decir una cosa’ o ‘me da lo mismo lo que piense la gente’”, concluyó.