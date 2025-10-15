;

José Miguel Viñuela se defiende ante críticas a su imitación de Neme: lo acusan de “ridiculizar a los homosexuales”

“Es una imbecilidad”, fue parte de lo que respondió el animador de TV+.

Alejandro Basulto

Mega

Mega

El regreso de José Miguel Viñuela al humor televisivo causó revuelo tras su participación especial en Fiebre de Baile, donde apareció caracterizado como José Antonio Nepe, una imitación de José Antonio Neme.

Y aunque su presentación causó risas, no estuvo exenta de críticas. Consultado por Fotech.cl, el rostro de TV+ aclaró que el conductor de Mucho Gusto está al tanto de la parodia y la aprueba. “Siempre que he hecho el personaje, le he contado. Y él me ha dado varios tips para poder imitarlo mejor. Así que se lo toma con humor”, expresó.

Las reacciones en plataformas como X e Instagram no se hicieron esperar. Mientras algunos espectadores destacaron su talento para la comedia, otros cuestionaron la caracterización, debido a que acusan que habría ridiculizado o faltado el respeto a los homosexuales.

Revisa también:

ADN

Ante esas críticas, José Miguel Viñuela respondió de manera tajante: “Frente a eso, no tengo ningún comentario. Esta es una caricatura divertida de un personaje de la tele. No me meto en lo otro, porque no tiene ningún sentido. Es una imbecilidad. Jamás lo percibiría así”.

El animador subrayó que “lo que más me importa es que el directamente imitado, que es el Jose, sabe cómo lo hago. Ya me ha visto en otras oportunidades (...) se lo ha tomado súper en buena onda. Y eso es lo único que me importa, el resto me da lo mismo”.

“Porque, de hecho, el personaje se construye en base a la personalidad de José Antonio. O sea, al personaje no le importa hacer guiño al tema gay, eso da lo mismo. El personaje, la gracia que tiene y que lo sostiene, es la vehemencia. Es esto de ‘permíteme tres segundos’, ‘quiero decir una cosa’ o ‘me da lo mismo lo que piense la gente’”, concluyó.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad