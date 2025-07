Viñuela se enfrentó a Neme en Mucho Gusto: imitó al periodista y Karen Doggenweiler tuvo que elegir al mejor

Este jueves, en Mucho Gusto, una inesperada situación animó el matinal: Miguel Viñuela llegó al estudio haciéndose pasar por José Antonio Neme, generando un gracioso debate sobre identidad televisiva.

La sorpresa comenzó cuando Karen Doggenweiler lanzó: “Como que te encuentro raro. Miré pa’ allá y me encuentro de nuevo contigo, no sé si más trabajado tu cuerpo, pero algo así. Te encontré como extraño... Hueles igual a José”.

Viñuela respondió imitando el estilo de Neme: “Estoy bien, estoy bien, la gente sabe como soy... Tú sabes que yo voy todos los días sagradamente al gimnasio. Porque si uno quiere trabajar en la televisión... Tú sabes que hay muchos rostros que se han dejado estar. Yo he visto algunos en otros canales que se han dejado estar. Sin ir más lejos, el exanimador que trabajaba acá (Viñuela)”.

Adentrándose en la imitación, el imitador del conductor de Mega señaló: “Permíteme tres segundos, y esto lo voy a decir muy a título personal y no voy a meter ni involucrar a nadie en esto (...) El exanimador de este programa tiene una risa... Más encima, me empezó a imitar con una risa que parece imbécil”.

“Me gustaría decirle al señor Viñuela, si usted cree que toda la gente es imbécil, que toda la gente se ríe como imbécil. Se lo quiero decir abiertamente, y esto lo digo yo a título muy personal (...) La gente puede imitar a quien quiera, si yo tengo sentido del humor, yo vivo en la República Independiente de Neme”, añadió el impostor.

El verdadero Neme hizo su ingreso al set de Mucho Gusto

Cuando el verdadero José Antonio Neme hizo su entrada, interrogó con suspicacia: “¿Pero qué significa este Neme de Meiggs?”. Viñuela no se quedó atrás y contraatacó: “Perdón, pero voy a decir una cosa, ¿qué significa este Neme de los toldos azules? A ver, si tú eres tan chorito”.

En un intento de desenmascarar al impostor, Karen bromeó: “Yo estoy superconfundida. La verdad es que mira, yo te miro a ti, te miro a ti y no sé”.

La competencia escaló a una serie de trivias, que incluyeron preguntas sobre la realeza y el equipo del matinal, y también un “análisis corporal” para identificar diferencias físicas.

Finalmente, tras evaluar anteojos, prendedor, atuendo e incluso implante capilar, la animadora del matinal declaró: “Tomé la decisión y quiero decir que mi José verdadero, que es su José verdadero, es...”, abrazando al auténtico Neme.

Con emoción, José Antonio Neme concluyó: “Van a haber muchas imitaciones, mucha gente con opinión, mucha gente que dice esto, dice lo otro y todo. Pero siempre uno vuelve al original”.

Y el imitador despidió su acto con humor: “¡No lo puedo creer! (...) Me da lo mismo, yo ahora me voy, he perdido mucho tiempo esta mañana, solo quiero decir que la gente no es hueona. No puedo decir garabatos en este canal, me complica. Por favor, saben qué, hagan lo que quiera, me da lo mismo (...) Váyanse a la punta del cerro a comerse el mojón del perro, ¡ya me voy”.

Para cerrar, Neme felicitó al exanimador de Mekano: “¡Un grande, José Miguel Viñuela!“. Y Karen Doggenweiler cerró: ”Te amamos, José Miguel Viñuela. Te adoro, amigo”, poniendo broche de oro a un simpático momento televisivo.