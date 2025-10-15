“Fue como una bola de fuego”: explosión de coche bomba en Guayaquil deja un muerto y dos heridos / MARCOS PIN

Una fuerte explosión sacudió este martes el centro financiero de Guayaquil, en Ecuador, dejando una persona muerta y dos heridas, según confirmó el Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

El hecho ocurrió cerca de las 18:30 hora local (23:30 GMT), en los exteriores de un centro comercial muy concurrido, lo que provocó pánico entre los transeúntes.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en que una camioneta estalla segundos después de comenzar a incendiarse, generando una enorme bola de fuego.

Segundo atentado en menos de un mes

Este no es un hecho aislado. El pasado 26 de septiembre, otro vehículo explotó frente a la Cárcel Regional de Guayaquil, aunque en esa ocasión no hubo víctimas fatales.

Las autoridades investigan si ambos casos podrían estar vinculados con bandas del crimen organizado, que en los últimos meses han protagonizado una ola de atentados y motines carcelarios en el país.

Ciudad en alerta

Guayaquil, considerada el epicentro de la violencia criminal en Ecuador, se encuentra bajo refuerzo de seguridad desde inicios de año, tras una serie de ataques con explosivos atribuidos a grupos vinculados al narcotráfico.

Por su parte, el Gobierno no ha emitido aún un comunicado oficial sobre el atentado de este martes, pero la Policía Nacional informó que unidades especializadas en explosivos (GIR) y de inteligencia trabajan en el lugar para determinar el tipo de artefacto utilizado.