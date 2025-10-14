;

El “muro antidrones” que Europa planea para detener la ofensiva tecnológica de Rusia

Moscú pone a prueba la capacidad de respuesta de la OTAN y la cohesión política europea con provocaciones aéreas constantes.

Javiera Rivera

Europa vive uno de sus momentos más tensos desde el inicio de la guerra en Ucrania.

En las últimas semanas, drones y aviones rusos han cruzado repetidamente el espacio aéreo europeo, provocando cierres de aeropuertos, respuestas militares y una reacción urgente por parte de la Unión Europea:

La creación de un “muro antidrones”, una red de defensa aérea para enfrentar la nueva amenaza tecnológica de Moscú.

Según explicó el profesor Michele Testoni en un artículo publicado por The Conversation, el Kremlin ha intensificado sus provocaciones aéreas como una forma de medir la reacción de la OTAN.

Un frente dividido ante una guerra híbrida

Rusia ha extendido sus incursiones a países como Dinamarca, Finlandia, Alemania, Noruega y Rumanía, combinando provocaciones aéreas con campañas de desinformación y apoyo a movimientos políticos prorrusos.

De acuerdo con Testoni, esta estrategia forma parte de la llamada “zona gris”, un espacio entre la guerra y la paz donde se emplean tácticas no militares para generar desestabilización sin declarar un conflicto abierto.

Finamente, el académico advierte que el Kremlin intenta dividir a Europa y evaluar su cohesión interna, aprovechando las tensiones políticas y la ambigüedad de Estados Unidos respecto a su papel en el conflicto.

